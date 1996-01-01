"Балтика" собирается покорить весь мир

Вице-президент ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" Даниил БРИМАН намерен сделать предприятие крупнейшим в мире.

Самый восточный филиал пивоваренной компании "Балтики" - "Балтика-Хабаровск" отметил свой третий день рождения.

Поздравить работников завода приезжал вице-президент "Балтики" Даниил БРИМАН, который подписал соглашение между компанией и правительством Хабаровского края о социально-экономическом партнерстве, а также подвел итоги работы.

Досье По итогам 2005 года "Балтика-Хабаровск" входит в число крупнейших налогоплательщиков в Хабаровском крае. За три года работы общая сумма налогов, перечисленных в бюджет, составила более 780 млн руб. Из них только в 2005 году перечислено более 380 млн руб. налогов, что на 129 млн больше, чем в 2004 году.

И хотя, как рассказал "ЗР" вице-президент "Балтики" Даниил Бриман, Дальний Восток - очень специфический регион, где существуют проблемы с логистикой и пива пьют гораздо меньше, чем в центральной России, завод смог не просто присутствовать на дальневосточном рынке, а занять здесь прочные лидирующие позиции.

"После завершения объединения компаний "Балтика", "Пикра", "Вена" и "Ярпиво" мы станем крупнейшей компанией не только в стране, но и в мире", - заявил Бриман.

Досье Пивоваренная компания "Балтика" открыла новый завод в Хабаровске в апреле 2003 года. Только в строительство завода компания вложила $54 млн. На техническое оснащение цехов было затрачено более $35 млн из общей суммы инвестиций. Оборудование было закуплено у голландских, немецких и бельгийских компаний.

На сегодняшний день предприятием выпущено более 300 млн литров пива. В этом году планируется произвести 149 млн литров. Производственные мощности используются в полном объеме, что, в первую очередь, доказывает востребованность высококачественной продукции.

После открытия завода в Хабаровске "Балтика" существенно увеличила объем продаж своей продукции в регионе и закрепила занятые позиции. Сегодня доля рынка продукции компании на территории Дальнего Востока составляет 44%. Доля рынка среди производителей пива по стоимости составляет 37,1%.

"Визитная карточка" завода - пиво "ДВ" - демонстрирует высокие показатели на рынке: по итогам 2005 г. рост продаж бренда "ДВ" составил 35% по сравнению с 2004 г. Помимо региональной торговой марки, завод выпускает еще 14 сортов пива и газированную и негазированную минеральную воду "Хрустальная ".