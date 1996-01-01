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"Август" взял курс на Владивосток

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Одна из проверенных фирм-логистов на рынке Дальнего Востока, транспортно-экспедиционная компания "Август", открыла филиал во Владивостоке. Однако, по словам генерального директора ООО "Август" Сергея НУГАЕВА, не все так просто, как хотелось бы.

"Во Владивостоке достаточно фирм, специализирующихся на перевозках грузов, которые уже давно и успешно работают, - рассказал Сергей Нугаев. - Но и мы не новички в этом деле. Сегодня "Август" закрывает 80% перевозок в направлении Хабаровск - Владивосток и является лидером на рынке логистики в дальневосточной столице. Думаю, что нам удастся завоевать собственную нишу и во Владивостоке. Нужно бороться с теми, у кого позиции сильнее. Это как в боксе - спортсмен выбирает себе более сильного соперника, и, если побеждает, - он настоящий чемпион".

Компания не рассчитывает на моментальный эффект. Прежде чем открыть представительство, специалисты "Августа" тщательно проанализировали структуру и направления грузопотоков из Владивостока, оценили конкурентную среду.

Проведенные исследования показали, что во Владивостоке всего несколько компаний занимаются перевозками сборных грузов. "Вот в этом направлении мы и будем работать, - подчеркнул Сергей Нугаев. - Хотя, безусловно, не обойдем стороной и транспортировку крупнотоннажного товара".

Помимо того, что во Владивостоке компания планирует заниматься сборными грузами, здесь будет производиться складская терминальная обработка товаров. "Это будут не просто припортовый терминал и складской комплекс высшего класса. Здесь будут консолидироваться грузы, приходящие с Сахалина, Магадана, Камчатки, и отправляться дальше в центральную Россию. Владивосток станет неким перевалочным пунктом, за счет которого будет ускорено товародвижение по всему Дальневосточному региону", - подчеркнул директор "Августа".

Досье

Компания "Август" основана в Хабаровске в 2003 году. Работает на постоянной основе с такими крупными местными производителями, как "Балтика", "Евго", "Балтимор", "Амур-пиво". На сегодняшний день фирма занимает доминирующее положение по перевозкам в направлении Владивосток - Хабаровск, и обратно. Имеет широкую сеть контрагентов по всей России, выполняет международные отправки грузов, в том числе в Америку, Германию, Монголию, Китай.
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