ХКОПП защитит от произвола

Предпринимателям города необходима такая общественная организация, как Хабаровское краевое объединение промышленников и предпринимателей (ХКОПП), но в его деятельность нужно вносить существенные коррективы, особенно в размеры спонсорских взносов - именно такое мнение было высказано на конференции в минувший четверг.

Жаркие дебаты разгорелись среди участников и по поводу принятия новой резолюции. Предприниматели предложили дополнить документ пунктами в поддержку малого и среднего бизнеса для защиты от произвола чиновников.

О том, нужен ли ХКОПП, все высказывались единодушно: нужен.

"Перед тем как вступить в эту организацию, я долго думал, необходимо ли это предприятию, - рассказывает генеральный директор ОАО "Газкомплект" Александр ПЕШАЛОВ. - Но когда компания столкнулась с проблемой реализации продукции, то за помощью мы решили обратиться именно в ХКОПП. Уже через год нам было разрешено устанавливать счетчики в квартирах горожан. Хочу отметить, я всегда чувствую поддержку со стороны правления организации. В любое время здесь можно получить консультации по юридическим, налоговым вопросам".

Как рассказали бизнесмены, объединение помогает решать и другие проблемы. Так, например, по словам одного из предпринимателей, только благодаря членам ХКОПП ему удалось завершить уголовное расследование поджога компании.