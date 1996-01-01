Три стороны жизни Галуста Ахояна

Если хочешь что-то изменить в жизни к лучшему, то начинать надо с себя, а чтобы достичь высот в бизнесе или карьере, нужно в первую очередь обустроить свою личную жизнь. Если это получилось успешно, то можно подумать и об улучшении условий жизни окружающих тебя людей. Так считает известный приморский бизнесмен, депутат Думы г.Владивостока Галуст АХОЯН.

- В жизни каждого человека есть три составляющих - это личная жизнь, корпоративная и общественная. Начинается все, как правило, с личной жизни. Человек создает семью, и ему хочется сделать жизнь своей семьи комфортной. Мой бизнес как раз и вырос из этого желания сделать счастливыми своих близких, - рассказывает г-н Ахоян. - Я окончил медицинский вуз, работал хирургом. Но потом, когда началась перестройка, решил попробовать себя в бизнесе. Сначала в самом что ни на есть мелком. По мере того как росли мы, получали новые знания, рос и наш бизнес.

- А почему, на ваш взгляд, многие успешные в бизнесе люди идут в политику, общественную деятельность? Вот вам, например, успешному бизнесмену, зачем нужен депутатский мандат?

- У меня очень простой жизненный принцип - если хочешь что-то изменить к лучшему, нужно не говорить об этом, а делать. Я же говорю про три стороны жизни человека. Сначала нужно все хорошо сделать в своей семье, потом - в своей компании. И если все это удалось, можно приниматься за общественную деятельность. В личном отношении у меня все хорошо, я могу содержать себя и свое окружение. В моем бизнесе тоже все нормально - он стабильно работает. Поэтому теперь пришло время для общественной деятельности, в результате которой должна стать лучше жизнь в нашем городе, крае, стране. Естественно, один я ничего не сделаю. Поэтому я вступил в ряды партии "Единая Россия", чтобы вместе попытаться сделать лучше во всех отношениях. Путь к гражданскому обществу, к цивилизованному развитию лежит через нас самих. Если мы сами не сделаем этого, никто за нас ничего не сделает.

- Однако ваша общественная деятельность депутатством не ограничилась. Не так давно вы приняли предложение стать заместителем руководителя представительства Ростехинвентаризации в ДВФО. Почему? Как вы относитесь к своему сегодняшнему статусу чиновника? Ведь, как известно, бизнесмены не очень любят чиновников.

- Чиновники - те же люди, и они бывают разными. Мне, как бизнесмену, приходилось сталкиваться с разными государственными служащими. И из этого я сделал для себя определенные выводы, и теперь точно знаю, каким должен быть чиновник. Его первоочередная задача - помогать людям решать проблемы, а не ставить на пути своих же сограждан различные административные препоны. Поэтому, как заместитель руководителя дальневосточного филиала Ростехинвентаризации, своей основной целью я ставлю обеспечение нормального функционирования этой системы, в которой люди смогут быстро, без очередей и суеты получить все необходимые документы на свою собственность. В сегодняшней ситуации для бизнеса это очень важно. Теперь все, что тебе действительно принадлежит, должно иметь документы государственного образца. Только наличие таких документов доказывает твои права на недвижимость или на землю. Единственный путь узаконить свою собственность - оформить ее через структуру Ростехинвентаризации, получить паспорт и через центр регистрации зарегистрировать свою собственность. Без техпаспорта ты никому не докажешь, что у тебя что-то есть. И уж тем более не сможешь эту собственность продать или подарить. На мой взгляд, наведение порядка в этой сфере - это прямой путь к более цивилизованному бизнесу, а также налоговых поступлений в городской бюджет. Поэтому, на мой взгляд, ФГУП "Ростехинвентаризация", как и любая другая государственная структура, должна быть максимально приближена к клиентам. И мы стараемся сделать для этого все возможное. Например, у нас начинает работать служба "единого окна". Это значит, что время на получение различных справок, а также документов на собственность значительно сокращается. Для бизнесменов это имеет большое значение.

- На ваш взгляд, наведение порядка с учетом объектов недвижимости и земли должно привести к увеличению масштабов строительства в Приморском крае?

- С одной стороны - да. Любое оформление участка уже дает уверенность тем же инвесторам, что завтра этот участок не заберут. Но для строительства очень важен еще и инвестиционный климат.

- А он, на ваш взгляд, во Владивостоке не совсем благоприятный?

- Не только во Владивостоке, но и в России в целом. Например, для того, чтобы предпринимателю получить лицензию на торговлю, нужно пройти как минимум 20-30 инстанций. Эта бумажная волокита плюс взятки отпугнет кого угодно. Или взять строительный бизнес: непосредственно на строительство уходит гораздо меньше времени, чем на оформление всех необходимых документов. По-моему, так быть не должно.

- Сегодня много говорят о создании единого земельного кадастра и кадастра объекта недвижимости. Понятно, что наведение порядка в этой сфере позволит и физическим, и юридическим лицам строить более цивилизованные отношения. А какую еще практическую пользу это принесет непосредственно Владивостоку?

- В первую очередь - дополнительные средства. Сегодня, к сожалению, ситуация такова, что основные налоги: налог на прибыль, НДС - все это уходит в федеральный бюджет. Земельный налог - это местный налог. Поэтому я, как руководитель комиссии по экономической политике и муниципальной собственности Думы г.Владивостока, заинтересован в том, чтобы в городском бюджете было больше денег. Пока же городской бюджет держится на трансфертах и дотациях. И хоть наши руководители и говорят, что у нас сейчас бюджет развития. Но пока, к сожалению, это не так. Чтобы был бюджет развития, нужно не 4 млрд, а хотя бы 10 млрд руб.

- Но увеличение налогового бремени не очень радостно воспринимается предпринимателями. Например, недавняя попытка увеличить доходы городской казны за счет увеличения арендных ставок обернулась целой волной возмущения предпринимателей.

- Я не был сторонником резкого повышения арендных ставок. Но анализ ситуации с арендой показал, что у нас в городе только 10-12% предпринимателей арендуют помещения у города, а остальные - у других собственников. А все потому, что существует дисбаланс цен на аренду муниципальной и коммерческой недвижимости - предпринимателям выгоднее брать помещения в аренду у других собственников, чем арендовать ее у города. Решение городской думы по этому вопросу как раз было направлено на то, чтобы создать для предпринимателей Владивостока равные условия, а также повысить эффективность работы городской собственности. Конечно, я как представитель бизнес-сообщества, хотел бы, чтобы снизились и налоги, и арендная плата. Но таковы реалии нашей жизни, и я не думаю, что в условиях рыночной экономики мы можем надеяться на понижение арендных ставок.

- При наличии в бюджете средств на развитие, что бы вы сделали в первую очередь?

- Мне кажется, что в первую очередь необходимо вложить средства в строительство нормальных дорог, инженерной инфраструктуры. Но для этого нужна программа - краевая или федеральная. Я не понимаю, если бы мы деньги вложили в замену инфраструктуры и дорожное строительство, каким образом мы бы получили инфляцию, о которой говорит министр финансов КУДРИН.

Хочется видеть во Владивостоке хорошие благоустроенные дома, ухоженные придомовые территории, игровые площадки для детей. Но ждать, что все это сделает для нас власть, - просто бессмысленно. Поэтому я и говорю, что начинать нужно самим. Каждый - что может. Например, я сейчас занимаюсь реконструкцией детского дома № 4. Детские дома, на мой взгляд, самые нуждающиеся заведения. А между тем дети, которые по разным причинам остались без попечения родителей, должны вырасти полноценными членами нашего общества. Поэтому я хочу, чтобы у этих ребят была хорошая материальная база, чтобы они стремились развиваться и получать знания, как их сверстники, имеющие родителей. Я сделаю там хорошо, покажу, как надо делать. Глядишь - кого-то это вдохновит на другие, не менее значимые проекты.

- То есть вы согласны с тем, что часть социальной ответственности должен взять на себя бизнес?

- Я нормально к этому отношусь. Я считаю, что если ты в состоянии кому-то помочь, то не можешь нормально жить, пока этого не сделаешь. Я всегда помогал и детям, и старикам, и самым обездоленным, которые сами не могут себя обеспечить. Конечно, кто-то один не может помочь всем. Но если ты помог даже одному человеку, то это уже хорошо. Кто сколько поможет - это уже личное дело каждого. Я это поддерживаю и считаю правильным. Вынуждать делать добро, конечно, нельзя, но предлагать нужно. Людям надо дать возможность заниматься благотворительностью.

Хотя у нас и на благотворительности умудрялись зарабатывать различные фонды, в которые бизнесменам предлагали перечислять деньги. Я всегда был противником этого и действовал лично, целенаправленно, помогал тем людям, которым считал нужным помогать. Без всяких посредников.

- Ваш бизнес развивается в разных направлениях. Как рождаются новые идеи, проекты?

- Я не склонен дважды изобретать велосипед. Все давно известно. Поэтому мы должны сейчас активно изучать все то, что уже есть в мире. Потому что мы отстали от мирового строительства, градостроительства. Поэтому надо перенять опыт, посмотреть. Я много езжу по миру, смотрю, что, где и как. И что-то, по мере своих возможностей, стараюсь воплотить в жизнь.

- И все-таки, как вы все успеваете? И бизнес, и депутатская деятельность, и работа в Ростехинвентаризации - все это, должно быть, отнимает массу времени. Семья не жалуется на ваше постоянное отсутствие?

- Вечером я всегда дома, в кругу семьи. Может быть, я дома не столько времени, сколько надо. Но я не знаю, сколько надо. Ведь нет таких правил, что человек должен, например, 8 часов проводить дома. Я успеваю пообщаться и с детьми, и с женой. Пока на отсутствие внимания с моей стороны никто не жаловался. Так что мне времени хватает и на работу, и на общественную деятельность, и на семью, и на спорт.

- А каким спортом вы увлекаетесь?

- Играю в футбол. Это помогает снять стресс, держать себя в форме, в тонусе. Это очень помогает, без этого уже нельзя. Организм ежедневно должен получать физические нагрузки - как врач говорю. Люблю горнолыжный спорт. Поэтому отпуск провожу на горнолыжных курортах, катаюсь там с утра до вечера. А вот на пляжах валятся не люблю, можно иногда поплавать, но недолго.

- Вы - очень активный человек. Своих детей хотите видеть в будущем такими же?

- Я не даю им никаких готовых установок. Единственная моя задача - делать их самостоятельно мыслящими людьми, а они уже сами решат чего хотят достичь в жизни.