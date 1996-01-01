ДВГУ стал финалистом конкурса лучших вузов России

Дальневосточный государственный университет вышел в финал всероссийского конкурса инновационных вузов по национальному проекту "Образование".

Помимо ДВГУ, в финал прошли и другие университеты нашей страны (из 27 финалистов - 9 московских, 5 питерских вузов, 6 университетов Сибири, по 2 из Приволжского и Южного федеральных округов, и Воронежский государственный университет представлял Центральный ФО).

Всего в конкурсе участвовали 197 российских высших учебных заведений, но с Дальнего Востока в финал прошел только ДВГУ. Конкурсной комиссии вуз предложил программу "Научно-образовательный и ресурсный центр технологий повышения качества жизни в Российском Дальнем Востоке".

Специалисты университета не только представили программу, но и показали первые результаты ее реализации.

В составе комиссии члены научного сообщества, российского бизнеса и государственных органов. Голосование будет тайным. Победители будут поощрены грантами от 200 млн до 1 млрд руб.