Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Маломерный рыбацкий флот остался без надзора
Маломерный рыбацкий флот начинает работать в водах Приморья с апреля. Мотоботы, шхуны, катера выходят на промысел. Однако в этом году владельцы этого флота столкнулись с неожиданной проблемой. Из-за пробелов в законодательстве предприятия вынуждены регистрировать маломерные рыбопромысловые суда как... прогулочные.
По словам вице-президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александра ПЛАТОНОВА, до сих пор не установлен единый государственный орган, отвечающий за технических надзор и регистрацию. Ранее этим занималась Государственная инспекция по маломерному флоту. Теперь функции регистрации отданы службам рыбных портов, а технадзор и вовсе некому проводить.
В то же время портовые власти предъявляют к маломерному флоту такие же требования, как к крупнотоннажным судам. "К примеру, на мотоботе и других маломерных судах должно быть не менее 5 огнетушителей, система мониторинга (ТСК) и многое другое. Более того, суда длинной более 12 метров должны проходить регистр", - утверждает Александр Платонов. Стоимость регистрации также не вызывает особого восторга у рыбаков. За пакет немыслимых требований владельцы "малышей" обязаны заплатить почти по 20 тыс. руб.
На прошлой неделе этот вопрос рассматривался на заседании совета по морской деятельности при губернаторе Приморского края. Рыбаков поддержал руководитель департамента рыбного хозяйства администрации края Игорь УЛЕЙСКИЙ. По его словам, претензии в адрес портов обоснованы, поэтому в рамках департамента для решения проблемы создана рабочая группа, которая разработает рекомендации, а администрация края выйдет с ними на федеральный уровень.
Еще одна рабочая группа разработает упрощённую схему оформления прихода-отхода судов рыбопромыслового флота по принципу "одного окна".
Вопиющий случай произошел в Находке. Судно, принадлежащее колхозу "Приморец", не могло оформиться в Находкинском рыбном порту 6 суток. В среднем процедура отхода или захода может затягиваться до 4 суток. А ведь каждые сутки простоя для предприятия оборачиваются убытками. Для примера, в порту Пусан, который неофициально стал базой для российских рыбаков, оформление занимает не более 4 часов.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
- От дешевого топлива держитесь подальше
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
- Придется соображать на троих
- "Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
- В аэропорту Южно-Сахалинска начали возводить новый аэровокзальный комплекс
- B2B-клиенты Tele2 в Приморье примерят тарифы новых размеров
- Сбербанк уполномочен профинансировать
- За ходом "Золотого фестиваля" на Колыме можно будет следить в прямом эфире
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела