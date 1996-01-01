Маломерный рыбацкий флот остался без надзора

Маломерный рыбацкий флот начинает работать в водах Приморья с апреля. Мотоботы, шхуны, катера выходят на промысел. Однако в этом году владельцы этого флота столкнулись с неожиданной проблемой. Из-за пробелов в законодательстве предприятия вынуждены регистрировать маломерные рыбопромысловые суда как... прогулочные.

По словам вице-президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александра ПЛАТОНОВА, до сих пор не установлен единый государственный орган, отвечающий за технических надзор и регистрацию. Ранее этим занималась Государственная инспекция по маломерному флоту. Теперь функции регистрации отданы службам рыбных портов, а технадзор и вовсе некому проводить.

В то же время портовые власти предъявляют к маломерному флоту такие же требования, как к крупнотоннажным судам. "К примеру, на мотоботе и других маломерных судах должно быть не менее 5 огнетушителей, система мониторинга (ТСК) и многое другое. Более того, суда длинной более 12 метров должны проходить регистр", - утверждает Александр Платонов. Стоимость регистрации также не вызывает особого восторга у рыбаков. За пакет немыслимых требований владельцы "малышей" обязаны заплатить почти по 20 тыс. руб.

На прошлой неделе этот вопрос рассматривался на заседании совета по морской деятельности при губернаторе Приморского края. Рыбаков поддержал руководитель департамента рыбного хозяйства администрации края Игорь УЛЕЙСКИЙ. По его словам, претензии в адрес портов обоснованы, поэтому в рамках департамента для решения проблемы создана рабочая группа, которая разработает рекомендации, а администрация края выйдет с ними на федеральный уровень.

Еще одна рабочая группа разработает упрощённую схему оформления прихода-отхода судов рыбопромыслового флота по принципу "одного окна".

Вопиющий случай произошел в Находке. Судно, принадлежащее колхозу "Приморец", не могло оформиться в Находкинском рыбном порту 6 суток. В среднем процедура отхода или захода может затягиваться до 4 суток. А ведь каждые сутки простоя для предприятия оборачиваются убытками. Для примера, в порту Пусан, который неофициально стал базой для российских рыбаков, оформление занимает не более 4 часов.