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Нефть кончится, а рыба будет
Прошедший месяц для приморских рыбаков оказался весьма насыщенным событиями: Вторая Всероссийская конференция "Актуальные проблемы развития рыбохозяйственного комплекса РФ", заседания Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) и Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края (АРПП), визит в Приморье министра сельского хозяйства РФ Алексея ГОРДЕЕВА. Во всех этих мероприятиях активное участие принимал президент Находкинской БАМР Анатолий КОЛЕСНИЧЕНКО. Своим видением существующих в отрасли проблем и путей их решения он поделился с читателями "ЗР".
- Анатолий Николаевич, чем вызван очередной ажиотаж в рыбацкой отрасли?
- Биоресурсы - это жизнь нации, и на долгие годы. Если запасы нефти по прогнозам лет через 50 закончатся, то морепродукты будут, пока будут Солнце и Земля. К сожалению, ситуация для российских рыбаков продолжает оставаться сложной. В декабре 2004 г. вышел Закон "О рыболовстве и сохранении биоресурсов". Но из 30 его пунктов лишь 6 подкреплены соответствующими инструкциями и приказами, то есть сегодня закон работает всего на одну пятую! Один из самых наболевших вопросов, который поднимался на встречах всех уровней, - обновление основных средств, и прежде всего флота. Об этом говорили в своих выступлениях и вице-президент компании Мурманский траловый флот Владимир БОНДАРЕНКО, и начальник управления рыбопромыслового флота федерального агентства по рыболовству Владимир СОКОЛОВ, и многие другие. Об этом же шла речь и в моем докладе.
- Про эти проблемы рыбаки говорят давно, а каковы результаты?
- Начиная с 1991 г., основные фонды в рыболовецкой отрасли практически не обновляются. Так промышленность работать не может, все это понимают. Но однозначно, денег на строительство флота правительство не даст. Рекомендуют брать в банках, но это дорого. К примеру, взять БАМР. У нас флот старый, по подсчетам специалистов, 93% судов вырабатывают свой нормативный срок. Вообще, во всех рыболовных компаниях страны современный флот можно пересчитать по пальцам. И это понятно - приобретение нового рыболовного судна обходится в $25 млн.
Мурманск, так же как и мы, идет по пути модернизации, обновления флота, но это дорого, поэтому искать надо другие способы. Есть предложение к правительству уменьшить налоговое бремя на рыбаков. Простой расчет, который я приводил в своем докладе: мы платим налоги за сырец в воде. И такая практика только в России, в остальных странах налоги берут по выловленной рыбе. Причем разница весьма значительная. Скажем, в США налог составляет максимум 3% от стоимости. С 1 тонны минтая б/г ($1,2 тыс. в районе лова) мы платим $142, тогда как американцы - всего $36. Еще меньше платят скандинавы. У нас государство сейчас получает от рыбаков солидные налоги, только дальневосточники заплатили порядка 10 млрд руб., так почему бы часть из них не оставить рыбакам на обновление флота?
- Вопрос тем более актуален, что через 15 лет, как прогнозирует наука, в места промысла должны подойти вначале скумбрия, а затем сельдь иваси?
- Действительно, в свое время, когда у дальневосточников был мощный флот, мы ежегодно добывали более 1 млн тонн этой рыбы. Денег получали больше, чем давал весь дальневосточный лосось! А сейчас вполне можем "пролететь". Кстати, третий год скумбрия добывается в Южной Корее, в 2004 г. их рыбаки выловили около 1 тыс. тонн, в прошлом - уже 3 тыс. Это не так много, но прогнозы ученых о том, что рыба движется к нам, уже подтверждаются. А для иваси в наших водах настолько благоприятная кормовая база, что эта живущая всего 2 года рыбка в год дает 5 млн тонн прироста биомассы. Всем хватит! Но к этому нужно готовиться.
- Во всех прошедших кворумах вы участвовали для того, чтобы проблемы рыбаков были услышаны правительством. Шла речь о браконьерстве?
- Разумеется. Дальний Восток богат ресурсами, но сегодня популяции камчатского и синего краба оказались основательно подорваны. Приведу такой пример: ОДУ на крабы с 1993 г. - 350 тыс. тонн, если бы действительно столько и добывали, то краб еще более ста лет не перевелся бы. А на самом деле браконьеры по 750 тыс. тонн сдавали за рубеж. Причем, по разным оценкам, получив за это $5-7 млрд. И все потому, что наш закон к браконьеру лоялен. Но если на этом зарабатываются сумасшедшие деньги, то почему бы и не заплатить? Если наши законы не будут жесткими, мы никогда не наведем порядка. Сегодня американцы на 22% продают краба дороже россиян лишь потому, что наши браконьеры сбивают цену. Я уже не говорю про трепанга, которого тоже изводят.
Но больше всего нас беспокоит самый массовый объект промысла на Дальнем Востоке - минтай. Ситуация такова, что его количество в Охотском море не растет. Главная тому причина - слишком много выбираем икры, которая намного дороже самого минтая. А нам надо беречь свои запасы: рыбакам-дальневосточникам идти практически некуда. Радует то, что в Беринговом море обстановка улучшается с каждым годом, после того, как мы выдворили иностранцев, прекратив бесконтрольный лов. И я уверен, что наша российская зона, если привести все в порядок, будет давать ежегодно 3 млн тонн морепродуктов, а возможно, и больше.
- Надеетесь ли на перемены?
- В настоящее время все наши предложения подытожены, будут переданы в правительство и Думу. Надеюсь, что-то для рыбаков и изменится.
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