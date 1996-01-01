Порт Посьет готов замахнуться на 5 млн тонн

ОАО "Торговый порт Посьет" в I квартале 2006 г. увеличило чистую прибыль в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. - до 34 млн 602 тыс. руб. Чистая прибыль порта в 2005 г. в сравнении с 2004 г. выросла в 24,5 раза.

Грузооборот порта Посьет в 2005 г. составил 1 млн 706 тыс. тонн, что на 34% больше показателей 2004 г. При этом 96,2% в общей структуре грузооборота приходится на уголь, 0,7% - на металлы. В 2005 г. портом обработано 121 судно. Как стало известно "ЗР", владельцами порта прорабатываются вопросы модернизации существующего перегрузочного комплекса с целью доведения грузооборота порта до 5 млн тонн.