Флот Приморского пароходства пополнят два новых танкера

Протокол намерений о строительстве новых судов подписан Приморским морским пароходством (PRISCO) и южнокорейской верфью STX Shipbuilding.

Заключение контракта состоится в последних числах мая. Два танкера дедвейтом 52 тыс. тонн усиленного ледового класса (1A по классификации DNV) Приморское пароходство получит в конце 2008 года. Новые суда будут использоваться для перевозки нефти, нефтепродуктов и химических грузов, как в Дальневосточном регионе, так и между европейскими портами.