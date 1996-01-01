Собрание "Спасскцемента" обещает быть интересным

Годовое собрание акционеров ОАО "Спасскцемент", намеченное на 29 мая, планирует обсудить обширную повестку дня.

Помимо традиционных вопросов, акционерам предстоит рассмотреть еще ряд. Так, несколько пунктов повестки посвящено одобрению крупных сделок, в том числе в адрес ЗАО "Солид", УК "Востокцемент" и ОАО "Теплоозерскцемент".

Досье Зарегистрированный размер уставного капитала ОАО "Спасскцемент" составляет 232 686 000 руб. Крупнейшие акционеры: ЗАО "СитиБанк" (Москва) - 10,28%, Lymex Holdings Limited (Москва) - 85,65%.

Объявлена дополнительная эмиссия в размере 581 млн 516 тысяч акций.