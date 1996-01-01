Настучи, мне, настучи...

Напомним, что это телефон доверия Управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю. Диапазон телефонных звонков затрагивает весь спектр налоговой практики, за I квартал из всего "реестра" сообщений только 93 имели непосредственное отношение к нарушениям. Сравнивая количество поступивших звонков с первой четвертью прошлого года, сотрудники Управления отмечают: активность граждан, не желающих мириться со всякого рода правонарушениями, возросла на 25%.

Как сообщает пресс-служба Управления, анализ сообщений поступивших на телефон доверия, показывает, что наиболее популярной темой в телефонном эфире остается выплата зарплаты в обход ведомостей. Треть абонентов телефона доверия заявляют о руководителях компаний, не желающих трудоустраивать граждан в должном порядке, а, следовательно, и расплачиваться с ними в соответствии с законодательством. Такие сигналы рассматриваются налоговиками с особым пристрастием, тем более что 30% работодателей Приморья официальную заработную плату выплачивают ниже установленного по краю прожиточного минимума, дабы не обременять себя выплатой необходимых налоговых сумм. Работа "на дядю" в дальнейшем может лишить работника не только полиса медицинского обязательного страхования, но и впоследствии - пенсии.

Второе место по количеству принятых службой доверия сообщений (около 30%) занимает информация о сдаче в аренду жилья гражданами, не декларирующими свои доходы. В основном звонят те, кому "посчастливилось" жить по соседству с восточными гастарбайтерами.

Среди наиболее актуальных тем, поступивших на телефон доверия, остается неприменения контрольно-кассовой техники при денежных расчетах с населением: 20% сообщений затрагивают вопросы, связанные с невыдачей чеков. Так, среди тех, кто попал под налоговый патронаж, стали торговые точки Владивостока, расположенные по ул. Полярная, 1, Полярная, 7-Б, "место общего пользования" на железнодорожном вокзале, "Дентал Люкс" на Семеновской, 7, рынок "Слобода". Однако стоит заметить, что по этому поводу граждане начинают бить тревогу уже после того, как раскрыли факт надувательства.

В последнее время все активнее стали поступать звонки от жителей Приморья, пользующихся услугами автостоянок: среди прочих доверительных сообщений количество таких сигналов превышает 13%. В первую очередь недовольство автолюбителей распространяется на нежелание стояночников предоставлять квитанции, подтверждающие постановку машины на хранение.

При разборе сообщений граждан прослеживается еще одна тенденция - снизилось число звонков о реализации спиртосодержащей продукции без наличия лицензии. В январе-марте 2006 г. зарегистрировано всего 7 заявлений на алкогольную тему. По-прежнему среди зафиксированных на телефонной ленте сообщений встречаются и эксклюзивы. В первом квартале текущего года таким "самородком" стал звонок о бизнесмене, решившем занизить количество игровых автоматов. Налоговая проверка подтвердила поступившие сведения: экономия на налогах обернулась для предпринимателя доначисленной суммой, превышающей 460 тыс. руб.