Сортирный сервитут

Посетители ресторана "Джосер", отправляясь из-за стола по естественной нужде, вряд ли подозревают, что свободный доступ в туалет им обеспечен постановлением Приморского арбитражного суда.

Особый судебный акт был принят в октябре прошлого года по иску ООО "Ресторан "Джосер" к владельцу санузла - ООО "Киото 2000", упорно не желавшему открывать кабинки всем нуждающимся. Кроме уборной, рачительный хозяин защищал от вторжения чужаков и другие места общего пользования в принадлежащем ему здании, а именно: вестибюль, коридор, лестницу... Что и стало причиной затяжного конфликта между двумя хозяйствующими субъектами.

Проблема заключалась в невозможности для посетителей ресторана зайти-выйти иным путем, нежели через спорные помещения, и в невозможности пользоваться другим туалетом, нежели "киотовским". Интересно, что законодательство РФ подобные щекотливые ситуации предусматривает и даже прописывает соответствующее "лекарство". Называется оно, извините, "сервитут", то есть право ограниченного пользования чужим имуществом. Но получить это право не так-то просто. Прежде докажи: без сервитута не обойтись! Это, конечно, не значит, что нашим ресторанным гулякам надо доставать справки для допуска в сортир. Все хлопоты по пробиванию сервитута взял на себя осажденный "Джосер". Формальности заняли несколько месяцев.

Первую битву на судебном ристалище ресторан проиграл. Практически все его исковые требования были отклонены, за исключением права ограниченного пользования вестибюлем здания. У персонала и гостей, действительно, нет другого прохода в ресторан - служители Фемиды убедились в этом лично, побывав на месте событий. Что касается пресловутого санузла, то на пути установления там сервитута встало заключение "Приморской лаборатории судебной экспертизы" - мол, истец может обустроить туалет для посетителей и в своих помещениях.

Актуальной теме было посвящено очередное судебное заседание, состоявшееся осенью прошлого года по жалобе "Джосера". И вот постановлением Арбитражного суда ООО "Ресторан "Джосер" предоставлено право на беспрепятственный, круглосуточный доступ к спорным помещениям. Кстати, "Киото 2000" оспорила судебный акт в кассационной инстанции. Однако Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа жалобу отклонил как безосновательную. Путь к туалету открыт.