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"Прогресс" получил госзаказ
Впервые за последние 10 лет ААК "Прогресс" получил госзаказ для Российской армии. Большую помощь в его получении оказали губернатор Сергей ДАРЬКИН, полпред президента в ДВФО Камиль ИСХАКОВ и депутат Госдумы Василий УСОЛЬЦЕВ.
В ходе своего последнего визита в Арсеньев Василий Усольцев побывал на "Прогрессе", встретился с гендиректором Юрием ДЕНИСЕНКО и арсеньевским мэром Владимиром БЕСПАЛОВЫМ. Как отметил Юрий Денисенко, впервые за последние 6 лет возобновлено производство боевого вертолета Ка-50 "Черная акула". Впервые за 10 лет начали строить противокорабельные комплексы "Москит" для Военно-морского флота РФ.
Объем госзаказа пока не такой большой, его не хватает, чтобы обеспечить авиамашиностроителям достойную зарплату. Поэтому ставится задача выйти хотя бы на уровень безубыточности. Владимир Беспалов подчеркнул, что "Прогресс" стал стабильнее выплачивать налоги в местный бюджет. Его доля в общегородских доходах увеличилась в 2 раза.
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