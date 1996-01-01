"Хабаровскэнерго" снижает энергопотери

На 4 млн киловатт-часов удалось снизить филиалу "Энергосбыт" ОАО "Хабаровскэнерго" в апреле потери электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Таких результатов удалось достичь благодаря реализации программы по снижению потерь электроэнергии, действующей в "Энергосбыте", и хорошо организованной работе всех сотрудников, сообщает пресс-служба компании.

Для снижения уровня коммерческих потерь электроэнергии в "Энергосбыте" разработаны мероприятия по пресечению хищений и несанкционированного потребления электроэнергии, по приведению систем коммерческого и технического учета в соответствие с нормативно-техническими требованиями и т. п. В течение апреля было проверено более 6 тысяч абонентов, и почти 8% из их числа нелегально пользовались электроэнергией.

Анализ выявленных случаев хищений показывает, что по сравнению с 2005 г. общее количество хищений уменьшилось, а количество похищенной электроэнергии выросло. Тем не менее, расхитителям приходится возмещать нанесенный ими ущерб. За апрель "энерговоришки" выплатили более 4 млн руб. в счет компенсации украденной ими электроэнергии.

Продолжается работа по установке и ремонту приборов учета электроэнергии. За апрель силами энергетиков было заменено 2,5 тыс. счетчиков у бытовых и не бытовых потребителей, более 700 приборов учета отремонтировано.