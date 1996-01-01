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Комсомольск-на-Амуре готовит презентацию
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Комсомольск-на-Амуре примет участие в презентации торговых и инвестиционных возможностей Хабаровского края в КНР, в городе Шеньяне, сообщили в отделе по внешнеэкономическим связям администрации города.
Это широкомасштабное событие организовано в рамках Года России в Китае и пройдет 16-23 июня. В состав делегации вошли представители предприятий КнААПО, "Амурская Эра", "Спецэнергомонтаж", Инженерно-Технического Центра, "Авто-Азия", ЧП Мазунин и Комсомольского-на-Амуре государственного педагогического университета. Возглавит делегацию глава города.
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