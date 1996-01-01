Китайский балаган

В 2006 г. в Китае запланировано проведение 5 760 ярмарок, приморские предприниматели посещают не более двадцати. Как правило, в качестве туристов, на других посмотреть. Если же говорить об официальном представлении своей продукции, то мест присутствия приморцев наберется меньше десятка. Любим мы Харбин, Шанхай, Пекин, Далянь и Гонконг. Почему не любим другие города? Ответить на этот вопрос попытался "ЗР".

Проторенная тропа

На специализированные выставки КНР можно приехать двумя способами: в составе официальной делегации или самостоятельно. Делегационые маршруты в Приморье прокладываются администрацией края, Приморской торгово-промышленной палатой и компаниями, которым по каким-либо причинам делегировался административный ресурс.

Например, на 17-ю Харбинскую торгово-промышленную ярмарку представителей собирает оператор конгресс-выставочной деятельности ООО "АдАстра". В честь проведения Года России в Китае российскую делегацию возглавит полномочный представитель президента в ДВФО Камиль ИСХАКОВ. Приморскую экспозицию, согласно общей представительской концепции, откроет губернатор Сергей ДАРЬКИН.

По словам менеджера компании "АдАстра" Ольги КУРИЛОВОЙ, экспозиция Приморского края займет 324 кв.м, которые будут застроены в едином стиле по специально разработанному макету: "Такой подход позволит уйти от стандартного формата модулей-кабинок. Также в едином стиле будет выполнен инвестиционный справочник Приморского края на китайском языке.

В делегации Приморского края представлены основные отрасли экономики края: транспорт, строительство, туристическо-рекреационный комплекс, банки и другие финансовые учреждения, топливно-энергетический комплекс, рыбохозяйственная отрасль, горнорудная промышленность, лесной и деревообрабатывающий комплекс. По словам Ольги Куриловой, на выставке появятся наиболее крупные предприятия всех перечисленных отраслей.

В честь проведения Года России в Китае Российская торгово-промышленная палата запланировала организацию двух общих российских экспозиций, частично финансируемых за счет федерального бюджета: Российскую национальную выставку в Пекине (ноябрь) при поддержке Минэкономразвития РФ и Всемирную выставку-форум "Телеком-2006" в Гонконге (декабрь) при поддержке Мининформсвязи РФ.

По словам заместителя председателя Приморской ТПП Ларисы ЕРМОЛИНОЙ, желающим поучаствовать в общероссийских мероприятиях ПТПП готова оказать содействие.

Частный интерес

Участие в вышеперечисленных мероприятиях гарантирует руководителям предприятий некую политическую огласку. Преследующим экономические интересы просьба не беспокоиться.

Так, директор межрегионального информационно-аналитического центра Евгений БОЧАРНИКОВ, чья компания, в частности, занимается выставочным сопровождением, в интервью "ЗР" признался: "Следует разделять цели участия: ради самого участия или для ведения бизнеса. Например, я считаю Харбинскую ярмарку удачным и хорошо продаваемым брендом. Поучаствовать в такой "тусовке" русско-китайского бизнеса многие считают своим долгом. Но, работая в Харбине, мы между собой имеем профессиональных посредников. За 17 лет существования первые пять-шесть лет китайцы хотели ярмарку прикрыть, следующие пять лет они проводили презентации и банкеты по России. Теперь поступают иначе: набивают портфели деньгами и летят в Москву. Там выходят на уровень правительства, а далее действуют через службу полпредов на местах. После чего уже российская сторона начинает применяться административный ресурс. Мне бы по-человечески хотелось, чтобы наши чиновники проявляли меньше служебного рвения при закачивании российских денег в экономику КНР".

Тем, кто хочет избежать потерь при ведении переговоров с посредниками, но не рискует ездить в одиночку, можно порекомендовать общественные выезды на специализированные ярмарки.

Например, краевой комитет по туризму регулярно формирует делегации из руководителей приморских туристических компаний. В этом году едут в Чаньчунь, Далянь и Шанхай. В Шанхай группа собирается при содействии Фонда поддержки деловых инициатив Приморья. Обещают, что стенд будет общим, оплаченным из средств Фонда. На августовской выставке "Туроператоры Азии" в Даляне Федеральное агентство по туризму организует единый российский стенд. Желающие также могут поучаствовать.

По словам специалиста краевого комитета по туризму Михаила ЛАПИНА, интересной в экономическом отношении обещает быть месячник российско-китайской культуры и туризма: "Начнется он сразу после Харбинской торгово-промышленной ярмарки. Так что можно будет убить сразу двух зайцев в течение одной командировки".

Эскорт для одиночки

Съездив раз или два в составе делегации, часть предпринимателей делает для себя вывод: "Шума много - толку мало", и заказывает индивидуальное выставочное обслуживание. Точнее, пытается. В обслуживание входит: подготовка выставочного плана мероприятий, аренда места, оформление стендов, проведение презентаций и конференций, подготовка рекламной продукции на иностранном языке, PR-сопровождение.

Обжегшиеся не верят рекламе. Например, вопрос аренды стенда решается не турфирмой, а оргкомитетом выставки и зависит от дня оплаты стенда. Чтобы провести конференцию в Китае, нужно согласие администрации на уровне правительства провинции. Реклама в СМИ ограничена и цензурирована. Относительно беспрепятственно можно создать сайт и провести презентацию с фуршетом. На деле приморские туристические компании корректно справляются с функцией доставки русских предпринимателей до города, где проводится ярмарка, поселением в гостиницу и сопровождением группы до нужного выставочного центра.

Заместитель генерального директора компании "Фрегат Аэро" Ольга АЛЕКСЕЕВА прокомментировала ситуацию: "Клиентов с заказами выставочного сопровождения у нас немного. Причин множество. Были в нашей практике такие случаи, когда мы заранее показывали клиенту список участников выставки, он созванивался с ними и договаривался о сотрудничестве, но, приехав на ярмарку, встречал куда более интересные для себя варианты. Далее включается местная специфика: "Мы же договорились, как вы можете разговаривать с нашими конкурентами?!". Неприятная ситуация, наш клиент возвращается недовольный. Так что теперь мы выработали такой принцип: доставим, покажем, а там разбирайтесь самостоятельно".

Для желающих сэкономить на командировочных расходах есть и совсем простой вариант - виртуальное присутствие на выставке. "Русский клуб в Шанхае" или "Русский клуб в Пекине" оказывают такие услуги. По заданию клиента собирают необходимую информацию на выставке, раздают визитные карточки, выбирают особо ценные контакты и помогают с ведением переписки.

Следует знать, что выставки в КНР нередко отменяются, а на ярмарках часты непрогнозируемые ситуации. Вот какая история произошла осенью прошлого года на пищевой ярмарке в Харбине, куда со своими экспозициями прибыли компания "Балтика" и Хабаровский ликероводочный завод. События развивались в жанре триллера: ярмарка переехала из одного павильона в другой, потом открылась ровно на двадцать минут так как туда ворвалась группа хулиганов. В связи с учиненным ими погромом ярмарка прекратила работу, директор ярмарки снял остатки средств с банковского счета и бежал в Россию прятаться. Соль истории в том, что оргкомитет ярмарки располагался в здании городской полиции, а инцидент был, по непроверенным данным участников, ею же... отрежессирован. В итоге "китайские игры" обошлись "Балтике" в $20 тыс. убытка.