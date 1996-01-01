ДНИИМФ отметил 80-летие

12 мая Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота (ДНИИМФ) отметил свое 80-летие.

Как cообщил "ЗР" заместитель генерального директора ОАО "ДНИИМФ" Евгений НОВОСЕЛЬЦЕВ, только за прошлый год рост выполненных институтом объемов работ составил 34%.

"Недавно мы закончили проект угольного терминала мощностью 3 млн тонн в год в г. Шахтерске на Сахалине. Из особо крупных работ, которые мы выполнили в последнее время, стоит отметить изыскания и проектные проработки по бухте Перевозной, связанные со строительством нефтепровода Восточная Сибирь - юг Приморья. Из крупных проектов по портам отмечу работы по п. Суходолу, Посьету, Первомайскому порту во Владивостоке. По нашим проектам во Владивостоке строятся храм в Покровском парке, несколько новых жилых зданий. Сейчас занимаемся контейнерным терминалом ДВМП. Начата работа над океанариумом", - рассказывает Евгений Новосельцев.

По его словам, институт сегодня обеспечен работой до середины осени. "Портфель заказов" практически удвоен. И как результат - отдача коллектива: в первом квартале этого года объем выполненных институтом работ по сравнению с первым кварталом прошлого года вырос еще на 30%", - сказал Евгений Новосельцев.