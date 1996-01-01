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"Приморскуголь" подвели "дочки"
Акционеры ОАО "Приморскуголь" (входит во Владивостокский филиал ОАО "СУЭК") на годовом собрании 11 мая приняли решение не выплачивать дивиденды за 2005 г. в связи с полученным убытком.
Как сообщила "ЗР" заместитель управляющего Владивостокским филиалом ОАО "СУЭК" по финансам и экономике Елена МЕЛЬНИКОВА: "Деятельность ОАО "Приморскуголь" по итогам производственного года признана прибыльной, однако, в связи с расходами по содержанию дочерних предприятий, финансовый год компания "Приморскуголь" завершила с убытком".
В состав Совета директоров ОАО "Приморскуголь" избраны 9 человек. В том числе генеральный директор ОАО "Приморскуголь" Александр ЗАНЬКОВ, директор разрезоуправления "Новошахтинское" Валерий ЛОМОВЦЕВ, заместитель управляющего Владивостокским филиалом ОАО "СУЭК" по финансам и экономике Елена МЕЛЬНИКОВА, главный бухгалтер ОАО "Приморскуголь" Антонина МАЙСТРЕНКО, заместитель управляющего Владивостокским филиалом ОАО "СУЭК" по корпоративной работе Александр СУРОВ, начальник отдела по работе с ценными бумагами ОАО "Приморскуголь" Надежда ТАРАСОВА, заместитель директора департамента социально-экономических проектов ОАО "СУЭК" Тагир ХАЙРУЛЛИН, заместитель управляющего Владивостокским филиалом ОАО "СУЭК" по сбыту Юрий КОВАЛЬ (все входили в действовавший совет директоров), а также главный специалист ОАО "СУЭК" Игорь ПЕЧЕНЬКОВ.
Аудитором общества на 2006 г. утверждено ЗАО "БДО Юникон".
ДосьеУставный капитал ОАО "Приморскуголь" составляет 1,171 млн руб., он разделен на 800 тыс. 288 обыкновенных, 314 тыс. 756 привилегированных и 55 тыс. 956 привилегированных акций типа "Б" номиналом 1 руб. ОАО "СУЭК" владеет 63,28%.
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