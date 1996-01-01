"Приморскуголь" подвели "дочки"

Акционеры ОАО "Приморскуголь" (входит во Владивостокский филиал ОАО "СУЭК") на годовом собрании 11 мая приняли решение не выплачивать дивиденды за 2005 г. в связи с полученным убытком.

Как сообщила "ЗР" заместитель управляющего Владивостокским филиалом ОАО "СУЭК" по финансам и экономике Елена МЕЛЬНИКОВА: "Деятельность ОАО "Приморскуголь" по итогам производственного года признана прибыльной, однако, в связи с расходами по содержанию дочерних предприятий, финансовый год компания "Приморскуголь" завершила с убытком".

В состав Совета директоров ОАО "Приморскуголь" избраны 9 человек. В том числе генеральный директор ОАО "Приморскуголь" Александр ЗАНЬКОВ, директор разрезоуправления "Новошахтинское" Валерий ЛОМОВЦЕВ, заместитель управляющего Владивостокским филиалом ОАО "СУЭК" по финансам и экономике Елена МЕЛЬНИКОВА, главный бухгалтер ОАО "Приморскуголь" Антонина МАЙСТРЕНКО, заместитель управляющего Владивостокским филиалом ОАО "СУЭК" по корпоративной работе Александр СУРОВ, начальник отдела по работе с ценными бумагами ОАО "Приморскуголь" Надежда ТАРАСОВА, заместитель директора департамента социально-экономических проектов ОАО "СУЭК" Тагир ХАЙРУЛЛИН, заместитель управляющего Владивостокским филиалом ОАО "СУЭК" по сбыту Юрий КОВАЛЬ (все входили в действовавший совет директоров), а также главный специалист ОАО "СУЭК" Игорь ПЕЧЕНЬКОВ.

Аудитором общества на 2006 г. утверждено ЗАО "БДО Юникон".