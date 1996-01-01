ПМП направит прибыль на развитие

Акционеры ОАО "Приморское морское пароходство" (ПМП) на годовом собрании 12 мая приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2005 г., направив прибыль на развитие.

В новый совет директоров ПМП избраны 7 человек - основной владелец пароходства Александр Кириличев, генеральный директор ОАО "ПМП" Александр МИГУНОВ, генеральный директор ОАО "Находка-Торгмортранс-Сервис" Юрий КОЛЕСНИЧЕНКО, финансовый директор компании "PRISCO (Singapore) Pte. Ltd." Дмитрий ГОЛОМОВЗЫЙ, директор филиала компании "PRISCO (Singapore) Pte. Ltd." в Находке Елена СЫЧЕВА и заслуженный работник ОАО "ПМП" Виктор МАЛЫХИН (все входили в действовавший совет директоров. - Прим. авт.) и заместитель гендиректора - директор департамента флота ОАО "ПМП" Андрей СЫЧЕВ. Как стало известно "ЗР", председателем совета директоров на первом заседании переизбран Александр Кириличев.

Акционеры также утвердили годовой финансовый отчет и устав АО в новой редакции, утвердили аудитором на 2006 г. ООО "Моор Стивенс Си Ай Эс".