Владрыбпорт теряет металлолом

ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" (Владрыбпорт) в I квартале 2006 г. получил 8,656 млн руб. убытка по сравнению с 9,446 млн руб. чистой прибыли за аналогичный период 2005 г., сообщается в ежеквартальном отчете компании.

Согласно отчету, ухудшение финансовых показателей связано со снижением объема переработки металлолома из-за изменения конъюнктуры рынка. Кроме того, компания по решению Гостехнадзора вывела из эксплуатации холодильник №1 и сдала в аренду холодильник №2.