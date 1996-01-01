Неблагоустроенные предприниматели приносят неплохой доход

Около 9 тыс. протоколов об административных правонарушениях составлено административными комиссиями Приморья с начала года, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Нарушители оштрафованы на 10,5 млн руб., заявил заведующий отделом по обеспечению деятельности административных комиссий муниципальных районов и городских округов администрации края Сергей КОРОСТЕЛЕВ. По его словам, особое внимание административные комиссии уделяют наведению порядка на территориях, прилегающих к автомобильным дорогам.

По поручению губернатора края Сергея ДАРЬКИНА разработана схема ответственности лиц за содержание в порядке этих участков. Согласно краевому закону за невыполнение работы по уборке и содержанию дорожной инфраструктуры размер штрафов для должностных лиц составляет от 2 до 4 тыс. руб., для юридических лиц - от 50 до 100 тыс. руб., подчеркнул Сергей Коростелев.