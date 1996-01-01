Казаков обделили рыбными квотами

Хотя Межведомственная региональная комиссия по распределению долей на прибрежную добычу водных биоресурсов (МВК) прекратила в Приморье свое существование, дело ее живет. Предприятия, получившие от МВК пятилетние квоты (до 2008 г.) на вылов морских обитателей, ведут законный промысел. А ООО "Уссурийский казачий вымпел", которому не досталось ничего, ведет судебную тяжбу со своими обидчиками.

Наряду с комиссией, к обидчикам причислена и краевая администрация. Несколько дней назад в кассационную инстанцию ушла жалоба ООО с требованием отменить решение Приморского арбитражного суда по делу об оспаривании действий МВК. Конфликт возник в начале 2004 г., когда комиссия отказалась рассмотреть заявку "Вымпела" на определение его доли биоресурсов. Причина? Отсутствие в приложенном пакете документов копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Вместе с казачьим предприятием тогда под "секвестр" по разным причинам попали Владивостокский рыбокомбинат, ООО "Шельф-ДВ" и ряд других рыбопромысловых компаний.

Минуло много месяцев, прежде чем "Вымпел" смог доказать безосновательность отказа. Дело дошло до Высшего арбитражного суда. В результате летом 2005 г. МВК приняла-таки заявку компании к рассмотрению. И - вновь сказала "нет". Опять же, в связи с отсутствием копии свидетельства о госрегистрации. Это, естественно, стало поводом для очередного обращения в суд. Компания требовала не только признать незаконным отказ, но и заставить администрацию края и МВК включить "Уссурийский казачий вымпел" в число предприятий, которые имеют право на часть лимитов, выделенных Приморскому краю на 2004-2008 гг.

Возможно, "Белый дом" и пошел бы навстречу казакам, не грози этот шаг перекроем рынка прибрежного рыболовства. Лимиты ведь давно распределены! Кстати, счастливыми обладателями квот на вылов водных биоресурсов у берегов Приморья являются компании "Актиния", "Акватехнологии", "Зарубинская база флота", "Стандерс", рыбколхозы "Дальневосточник" и "Новый мир". Все они были привлечены к участию в арбитражном деле в качестве третьих лиц на стороне ответчика. И почти все выступили против притязаний "Вымпела", что неудивительно. Формирование доли истца могло состояться только за счет уменьшения их собственных объемов добычи.

Положение "Вымпела" усугублялось тем обстоятельством, что Уссурийское казачье войско, являющееся одним из его учредителей (20% акций), резко отмежевалось от своего предприятия. Войсковой атаман В. Полуянов сообщил суду, что исковое заявление подано без одобрения собрания учредителей, что директор "Вымпела" И. КУЛЕШОВ вообще в течение 5 лет игнорирует указания атамана и что в декабре 2005 г. войско уведомило инспекцию ФНС о выходе из состава учредителей и даже об исключении из названия компании слов "Уссурийский казачий".

Тем не менее все эти обстоятельства не помешали суду квалифицировать отказ межведомственной комиссии в определении доли для "Вымпела" как неправомерный.

Однако главный вывод оказался не в пользу рыбацкого предприятия. Разбиравшая спор судья Галина ПАЛАГЕША была вынуждена прекратить производство по делу в части требований о признании незаконными действий МВК. Кроме того, вопрос закрыла и администрация края, ликвидировав МВК, сделано это было 19 января в связи с признанием утратившим силу постановления Правительства РФ "О квотах на вылов (добычу) водных биологических ресурсов", на основании которого и организовывалась работа комиссии. Так что органа, уполномоченного распределять, кому, чего и сколько дозволяется ловить в прибрежных водах, сегодня в Приморье нет.

У рыбаков другая позиция. Они уверены, что администрация Приморского края в состоянии устранить нарушения, допущенные Межведомственной комиссией. Насколько оправданы их ожидания и обоснованы доводы, предстоит теперь разбираться Федеральному арбитражному суду ДВ округа.