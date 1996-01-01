Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Казаков обделили рыбными квотами
Хотя Межведомственная региональная комиссия по распределению долей на прибрежную добычу водных биоресурсов (МВК) прекратила в Приморье свое существование, дело ее живет. Предприятия, получившие от МВК пятилетние квоты (до 2008 г.) на вылов морских обитателей, ведут законный промысел. А ООО "Уссурийский казачий вымпел", которому не досталось ничего, ведет судебную тяжбу со своими обидчиками.
Наряду с комиссией, к обидчикам причислена и краевая администрация. Несколько дней назад в кассационную инстанцию ушла жалоба ООО с требованием отменить решение Приморского арбитражного суда по делу об оспаривании действий МВК. Конфликт возник в начале 2004 г., когда комиссия отказалась рассмотреть заявку "Вымпела" на определение его доли биоресурсов. Причина? Отсутствие в приложенном пакете документов копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Вместе с казачьим предприятием тогда под "секвестр" по разным причинам попали Владивостокский рыбокомбинат, ООО "Шельф-ДВ" и ряд других рыбопромысловых компаний.
Минуло много месяцев, прежде чем "Вымпел" смог доказать безосновательность отказа. Дело дошло до Высшего арбитражного суда. В результате летом 2005 г. МВК приняла-таки заявку компании к рассмотрению. И - вновь сказала "нет". Опять же, в связи с отсутствием копии свидетельства о госрегистрации. Это, естественно, стало поводом для очередного обращения в суд. Компания требовала не только признать незаконным отказ, но и заставить администрацию края и МВК включить "Уссурийский казачий вымпел" в число предприятий, которые имеют право на часть лимитов, выделенных Приморскому краю на 2004-2008 гг.
Возможно, "Белый дом" и пошел бы навстречу казакам, не грози этот шаг перекроем рынка прибрежного рыболовства. Лимиты ведь давно распределены! Кстати, счастливыми обладателями квот на вылов водных биоресурсов у берегов Приморья являются компании "Актиния", "Акватехнологии", "Зарубинская база флота", "Стандерс", рыбколхозы "Дальневосточник" и "Новый мир". Все они были привлечены к участию в арбитражном деле в качестве третьих лиц на стороне ответчика. И почти все выступили против притязаний "Вымпела", что неудивительно. Формирование доли истца могло состояться только за счет уменьшения их собственных объемов добычи.
Положение "Вымпела" усугублялось тем обстоятельством, что Уссурийское казачье войско, являющееся одним из его учредителей (20% акций), резко отмежевалось от своего предприятия. Войсковой атаман В. Полуянов сообщил суду, что исковое заявление подано без одобрения собрания учредителей, что директор "Вымпела" И. КУЛЕШОВ вообще в течение 5 лет игнорирует указания атамана и что в декабре 2005 г. войско уведомило инспекцию ФНС о выходе из состава учредителей и даже об исключении из названия компании слов "Уссурийский казачий".
Тем не менее все эти обстоятельства не помешали суду квалифицировать отказ межведомственной комиссии в определении доли для "Вымпела" как неправомерный.
Однако главный вывод оказался не в пользу рыбацкого предприятия. Разбиравшая спор судья Галина ПАЛАГЕША была вынуждена прекратить производство по делу в части требований о признании незаконными действий МВК. Кроме того, вопрос закрыла и администрация края, ликвидировав МВК, сделано это было 19 января в связи с признанием утратившим силу постановления Правительства РФ "О квотах на вылов (добычу) водных биологических ресурсов", на основании которого и организовывалась работа комиссии. Так что органа, уполномоченного распределять, кому, чего и сколько дозволяется ловить в прибрежных водах, сегодня в Приморье нет.
У рыбаков другая позиция. Они уверены, что администрация Приморского края в состоянии устранить нарушения, допущенные Межведомственной комиссией. Насколько оправданы их ожидания и обоснованы доводы, предстоит теперь разбираться Федеральному арбитражному суду ДВ округа.
Новости тематики
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
Новости раздела
- На Курилах освоили европейский вид рыбалки - близнецовый лов
- Автопассажирский паром свяжет Камчатку с портами Дальнего Востока
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Во Владивосток хлынули тысячи японских туристов с круизного лайнера MSC Splendida
- В Амурской области на "дальневосточном гектаре" начали производить древесный уголь
- К западному побережью Камчатки подошел небывалый объем лосося
- На Камчатке резидент Свободного порта построит спортивно-туристический комплекс для мотогонок
- Туристический потенциал Камчатки будет представлен в рамках выездной сессии IV Восточного экономического форума
- Вьетнамский Хайфон заинтересован в запуске прямого рейса во Владивосток
- В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Рубль переходит в контратаку
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- В Приморье появится канатная дорога
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток