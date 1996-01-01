Тайна яйца раскрыта

С середины апреля в городах Приморского края начали появляться красные рекламные щиты с изображением яйца. Но что за этим скрывалось - оставалось лишь догадываться. Все прояснилось на прошлой неделе.

Логотип в форме яйца на красном фоне оказался новым брендом компании "Мобильные ТелеСистемы".

- Это не только ребрендинг, - заявил директор макрорегиона МТС "Дальний Восток" Дмитрий ЛАПИЦКИЙ. - Изменения более масштабны и касаются не только смены логотипа, мы также меняем имидж и восприятие нашей компании со стороны абонентов.

Смена имиджа была необходима, полагают менеджеры компании. Ведь сегодня эмоциональный фактор в отношениях операторов сотовой связи и абонентов становится весьма существенным.

Вначале мобильной связью пользовались состоятельные люди и крупные корпоративные клиенты. Так как цены с каждым годом снижались, все больше людей могло позволить себе пользоваться этими услугами. До последнего времени развитие шло за счет подключения новых абонентов, рынок развивался экстенсивно. Но этот период заканчивается, рынок уже поделен, и операторы стремятся стать более привлекательными для своих абонентов, сохранить их лояльность и не допустить, чтобы клиент ушел к конкурентам.

Ценовая борьба практически прекращена, на первый план выходят такие факторы, как удобство и комфорт для потребителей. И если раньше при выборе оператора прежде всего были важны зона покрытия, надежность связи, цена, то сейчас - возможность выделиться, соответствовать определенному кругу общения, ощущение успешности.

- Мы стремимся сохранить ту хорошую репутацию, которую получила МТС за эти годы: восприятие МТС как надежной и стабильной компании, предоставляющей качественные услуги, - пояснил Дмитрий Лапицкий. - Но мы ясно понимаем, что нам очень не хватало простоты, искренности, человечности, прогрессивности. Поэтому мы работаем именно в этом направлении. Уже более года мы меняем отношения с клиентом, стремимся сделать свои услуги проще для понимания. Тарифы становятся яснее и понятнее, качество связи улучшается, отношения с абонентом становятся демократичнее. Ребрендинг МТС - не просто смена имиджа, это новый подход к бизнесу.

Рынок сотовой связи в наши дни сегментирован. Одни абоненты больше пользуются SMS, и им нужен один тариф, другие активно пользуются услугами передачи данных, третьи предпочитают традиционное общение по телефону.

Новый бренд МТС изображает и символизирует яйцо. Это простота, искренность, человечность. Это самая совершенная форма в природе. Ни одной лишней детали. Раньше МТС имела имидж консервативной, несколько закостенелой компании. Сегодня это уже не так, поэтому "фирменный" цвет МТС - красный.

- Красный - цвет энергичных людей, динамично развивающегося бизнеса, - говорит Дмитрий Лапицкий. - Этот цвет полностью соответствует нашей компании и демонстрирует наши стремления.