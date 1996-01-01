Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Тайна яйца раскрыта
С середины апреля в городах Приморского края начали появляться красные рекламные щиты с изображением яйца. Но что за этим скрывалось - оставалось лишь догадываться. Все прояснилось на прошлой неделе.
Логотип в форме яйца на красном фоне оказался новым брендом компании "Мобильные ТелеСистемы".
- Это не только ребрендинг, - заявил директор макрорегиона МТС "Дальний Восток" Дмитрий ЛАПИЦКИЙ. - Изменения более масштабны и касаются не только смены логотипа, мы также меняем имидж и восприятие нашей компании со стороны абонентов.
Смена имиджа была необходима, полагают менеджеры компании. Ведь сегодня эмоциональный фактор в отношениях операторов сотовой связи и абонентов становится весьма существенным.
Вначале мобильной связью пользовались состоятельные люди и крупные корпоративные клиенты. Так как цены с каждым годом снижались, все больше людей могло позволить себе пользоваться этими услугами. До последнего времени развитие шло за счет подключения новых абонентов, рынок развивался экстенсивно. Но этот период заканчивается, рынок уже поделен, и операторы стремятся стать более привлекательными для своих абонентов, сохранить их лояльность и не допустить, чтобы клиент ушел к конкурентам.
Ценовая борьба практически прекращена, на первый план выходят такие факторы, как удобство и комфорт для потребителей. И если раньше при выборе оператора прежде всего были важны зона покрытия, надежность связи, цена, то сейчас - возможность выделиться, соответствовать определенному кругу общения, ощущение успешности.
- Мы стремимся сохранить ту хорошую репутацию, которую получила МТС за эти годы: восприятие МТС как надежной и стабильной компании, предоставляющей качественные услуги, - пояснил Дмитрий Лапицкий. - Но мы ясно понимаем, что нам очень не хватало простоты, искренности, человечности, прогрессивности. Поэтому мы работаем именно в этом направлении. Уже более года мы меняем отношения с клиентом, стремимся сделать свои услуги проще для понимания. Тарифы становятся яснее и понятнее, качество связи улучшается, отношения с абонентом становятся демократичнее. Ребрендинг МТС - не просто смена имиджа, это новый подход к бизнесу.
Рынок сотовой связи в наши дни сегментирован. Одни абоненты больше пользуются SMS, и им нужен один тариф, другие активно пользуются услугами передачи данных, третьи предпочитают традиционное общение по телефону.
Новый бренд МТС изображает и символизирует яйцо. Это простота, искренность, человечность. Это самая совершенная форма в природе. Ни одной лишней детали. Раньше МТС имела имидж консервативной, несколько закостенелой компании. Сегодня это уже не так, поэтому "фирменный" цвет МТС - красный.
- Красный - цвет энергичных людей, динамично развивающегося бизнеса, - говорит Дмитрий Лапицкий. - Этот цвет полностью соответствует нашей компании и демонстрирует наши стремления.
ДосьеВ разработке нового бренда "Системы-Телеком" принимали участие 4 компании, в том числе и британская Wolff Olins, которая разрабатывала бренд оператора сотовой связи "ВымпелКом" в 2005 г. Брендинг обошелся МТС в $4 млн.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Из-за аукционов прибрежные регионы могут лишиться доходов от крабового промысла
- Сергей Радюшкин возглавил Приморское отделение ПАО Сбербанк
- Камчадалы забыли о российских верфях
- На острова Итуруп и Кунашир добраться стало проще
- Встретимся на Набережной Города Юности
- Пять центров роста Чегдомына
- Якутск собирает идеи
- Банки легко дают взаймы населению
- Количество резидентов Свободного порта на Камчатке выросло в 2,5 раза
- На ВЭФ во Владивостоке "возведут" мост между Сахалином и материком
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Суда made in Хабаровский край
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- Сахалин в ожидании нового Чехова
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту