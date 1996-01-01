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В теплицах похолодало

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На прошлой неделе Дальэнергосбыт ОАО "Дальэнерго" объявил, что ограничивает подачу тепловой энергии тепличным хозяйствам Приморья из-за долгов на общую сумму 27 млн руб. Причиной задолженности стала отмена с 1 января 2006 г. льготного тарифа на теплоэнергию.

"ЗР" продолжает отслеживать ситуацию, в которой оказались приморские тепличные комбинаты. При нынешних погодных условиях достаточно несколько дней без тепла, чтобы растения в теплицах погибли. ДЭМ КСП "Лазурное" (Партизанск) и "Приморье" (Владивосток) остались без тепла в минувший четверг, а в пятницу теплоснабжение было восстановлено - предприятия направили Дальэнергосбыту гарантийные письма, где обязались погасить долги к определенному сроку. ОПХ "Дальневосточное" (с. Суражевка) также согласовало с энергетиками график погашения задолженности, и в результате отключения удалось избежать.

Руководители приморских тепличных комбинатов подсчитали: чтобы хозяйство было рентабельным, стоимость гигакалории не должна превышать 500 руб., а сегодня она составляет 1023 руб. Если в ближайшие месяцы ничего не изменится и льготный тариф не будет установлен, ОПХ "Дальневосточное" планирует приступить к частичному перепрофилированию тепличного комплекса, а "Лазурное" и "Приморье" и вовсе прекратят свое существование. "Мы даже не будем готовить площади к следующему сезону", - заявил гендиректор "Приморья" Владимир БОНДАРЬ.

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