Не тренер выбирает команду, а команда тренера

Сегодня корпоративные тренинги становятся все более популярными. Существует спрос, а соответственно, на рынке появляется все больше предложений. Понятно, что эффективность обучения зависит от профессионализма тренера. Как найти в море предложений на рынке образования специалиста, который действительно сможет научить сотрудников необходимым навыкам? Где гарантия, что средства, потраченные на обучение, принесут ожидаемый результат?

К выбору тренера следует отнестись так же ответственно, как и к выбору лекарства, советуют генеральный директор компании "Селектум" Аннета ДЖОБАВА и бизнес-тренер Михаил ЗОТОВ.

- С чего начинать выбор тренера?

- Можно пойти двумя путями: пригласить свободного тренера или обратиться в тренинговую компанию. Во втором случае необходимо обратить внимание на организационную структуру, направления деятельности компании на рынке. Кроме того, важно учесть следующий момент: провайдер может иметь постоянный штат тренеров или приглашать их со стороны. Первый вариант предпочтительнее, потому что организатор может поручиться за каждого тренера и несет ответственность за качество проводимых им занятий. Стоит также обратить внимание на уровень корпоративной культуры тренинговой компании и отношение к клиенту. Характеризует профессионализм провайдера и то, как строится диалог по теме заказа, то есть понимают ли цели вашего запроса и проблемы, которые нужно решить с помощью обучения. Если вам предлагают уже обкатанную программу без учета специфики бизнеса, это настораживает, так как игнорируются особенности вашей организации и конкретной ситуации.

- Итак, компания выбрана, вам предложили кандидатуру тренера. Как следует оценивать его квалификацию?

- Внимательно прочитайте его резюме. Лучший вариант - это тренер с психологическим образованием и солидным опытом работы. Кроме того, эффективность тренинга во многом зависит от личностных качеств тренера. Если человек неприятен в общении, с ним сложно будет общаться - это факт. Обязательно познакомьтесь с тренером лично и обсудите детали предстоящих занятий.

Собирая информацию о бизнес-тренере, опирайтесь на следующие источники:

- мнение клиентов, специалистов. Список клиентов можно узнать у тренера или в тренинговой компании. Расспросите друзей, знакомых, сослуживцев, не знают ли они кого-нибудь из тренерской среды. Расскажите о целях обучения и попросите порекомендовать хорошего специалиста. Сам тренер редко рекомендует конкурентов. Но именно у него можно получить ценную информацию. Оценочные суждения "мне не понравился тренер", "плохой тренинг" не дают смысловой информации. Собирайте только факты: "невнятно отвечал на вопросы участников тренинга", "повышал голос на слушателя, который мешал вести занятие", "очень нервничал", "раздражал аудиторию своими манерами";

- СМИ. Многое можно узнать из газет, радио, ТВ, Интернета, прайс-листов компаний. Следует обратить внимание на тех тренеров, которые фигурируют в нескольких источниках информации. Например, вам порекомендовали обратиться к конкретному специалисту и вы сами нашли его сайт в Интернете, на котором размещены программы тренингов, публикации, отзывы клиентов. Тренер, материалы которого можно предварительно оценить, вызывает больше доверия;

- рекомендации клиентов. Свяжитесь с предыдущими заказчиками. Проанализируйте сферы их деятельности и поинтересуйтесь результативностью проведенных занятий.

Необходимо учитывать и длительность работы тренера или провайдера на рынке, срок сотрудничества специалиста с данной компанией, штат постоянных тренеров. Чем больше времени компания или тренер работают в этой сфере, тем больше у них опыта. Хотя отсутствие опыта не всегда является минусом. Попадаются новички, которые могут дать фору специалистам. Тут, как в жизни: одни тренеры делают ошибки и ничему не учатся, другие - учатся на своих ошибках, третьи - на ошибках чужих.

Оцените количество и разнообразие предлагаемых программ. Проанализируйте глубину раскрытия темы, практическую пригодность программы именно для вашей компании.

- Кто только не идет работать сейчас бизнес-тренером: бывшие учителя, инженеры, военные. Какое образование должен иметь настоящий профессионал?

- Наличие диплома психолога не гарантирует того, что перед вами - профессионал. В то же время первое высшее образование тренера может быть не связано с психологией: например, человек может быть экономистом. Но второе образование должно обязательно быть психологическим. Кроме того, необходимо и дополнительное специализированное обучение.

В последнее время школьные психологи, независимые психологи, студенты-психологи стали подрабатывать тренерами. Но они не имеют права вести такие занятия.

Чтобы стать специалистом в этой сфере, надо пройти специальный курс "Теория и практика ведения групп СПТ (социально-психологический тренинг)".

- На какие моменты следует обращать внимание при выборе тренера?

- Оцените его коммуникативные навыки, навыки презентации, умение четко формулировать свои мысли. Обратите внимание на грамотность речи, четкость дикции. Почувствуйте, как тренер умеет расположить к себе собеседника, насколько вам приятно с ним общаться. Понаблюдайте за его психологической гибкостью, умением скрывать невербальные, в том числе и мимические реакции. Эти качества выявляются с помощью трудных профессиональных и провокационных вопросов, нестандартных ситуаций.

Отсеивайте тренеров, которые вызывают антипатию или имеют заметные психологические проблемы (нервный тик, неопрятный или слишком вычурный вид и пр.) Попробуйте оценить профессиональные навыки тренера - способность адаптировать материалы тренинга под конкретную организацию, умение анализировать динамику группы, использование методик оценки результативности тренинга.

В ходе интервью определяется также знание основ психологии и менеджмента, владение различными инструментами обучения, способность к творческому мышлению. Все это диагностируется с помощью заранее сформулированных уточняющих вопросов. Задавая вопросы, просите тренера приводить примеры из практики.

Только при таком серьезном, основательном подходе к выбору бизнес-тренера для своей компании вы сможете эффективно решать задачи, связанные с обучением персонала, развиваться и конкурировать на рынке.