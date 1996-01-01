В Хабаровске обсудят реформирование энергетики

Практическая конференция, посвященная основным аспектам работы дальневосточной энергосистемы, связанным с проведение реформирования отрасли, состоится 19 мая в Хабаровске.

Инициаторами проведения практической конференции "Электроэнергетика Дальнего Востока: тарифы, инвестиции, реформа" являются Федеральная служба по тарифам России, аппарат полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, ОАО РАО "ЕЭС России", ОАО "ДВЭУК", ОАО "Хабаровскэнерго".

Целью конференции является обсуждение задач комплексного развития энергосистемы Дальнего Востока в контексте социально-экономических стратегий регионов, а также проблем тарифообразования и привлечения инвестиций в электроэнергетику Дальневосточного федерального округа. Какими будут тарифы, как изменится система отношений энергетиков и потребителей, будут ли строиться новые электростанции и сети? На все эти вопросы предстоит ответить участникам конференции.

Участие в конференции примут представители аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДВФО и администраций субъектов РФ, топ-менеджеры и ведущие эксперты Федеральной службы по тарифам РФ и РАО "ЕЭС России", председатели региональных органов тарифного регулирования, руководители энергокомпаний региона, крупных промышленных предприятий и организаций коммунальной энергетики, работающих на территории Дальневосточного федерального округа.