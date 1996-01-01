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AiRUnion намерена конкурировать с "Владивосток Авиа"
Дальневосточный офис AiRUnion разместился в Хабаровске. "Необходимость консолидации в отрасли вызвана рядом причин. Во-первых, объединение усилий авиакомпаний позволяет оптимизировать затратные механизмы и, как следствие, увеличить прибыль авиаперевозок. Во-вторых, эффективно противостоять усиливающейся конкуренции на рынке", - рассказал на пресс-конференции во Владивостоке генеральный директор "КрасЭйр" Борис АБРАМОВИЧ.
AiRUnion предоставляет возможность вылететь из Владивостока в 30 городов России, стран СНГ и Европы.
Кроме того, AiRUnion намерена развивать азиатское направление. Самым перспективным азиатским направлением сейчас считается Таиланд.
"Рейсов монополиста "Владивосток Авиа" в сезон недостаточно, к тому же у них запредельные цены, например, перелет Владивосток-Сеул стоит $800, тогда как нормальная цена рейса Сеул-Бангкок чуть больше $300", - говорит почетный консул королевства Таиланд во Владивостоке Виталий КУЛЮШИН.
По словам руководителя дальневосточного отделения компании Антона ВОРОПАЕВА, AiRUnion готова рассмотреть все предложения о сотрудничестве с консульствами и агентствами.
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