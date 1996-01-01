"КрасЭйр" улетает от "Аэрофлота"

Подготовленный Минэкономразвития и Минтрансом РФ проект указа президента, предполагающий создание авиационного альянса AiRUnion на базе "КрасЭйр", "Домодедовских авиалиний", "Самары", "Омскавиа" и "Сибавиатранса", одобрен, сообщили представители Минэкономразвития и Росимущества. Для совладельца и руководителя "КрасЭйр" Бориса АБРАМОВИЧА это счастливый шанс уберечь авиакомпанию от поглощения со стороны "Аэрофлота".

Представитель МЭРТ отметил, что "текст указа с поручением профильным ведомствам будет разослан в течение месяца". МЭРТ уже согласует с ведомствами проект другого указа президента - о выведении "КрасЭйр", "Домодедовских авиалиний" и "Самары", пакеты в которых принадлежат РФ, из перечня стратегических предприятий. Создание объединенной авиакомпании предполагает сокращение госдоли в холдинге до менее контрольного пакета.

Представитель Росимущества напомнил об альтернативном проекте консолидации авиационных активов, который, в частности, предполагает внесение в "Аэрофлот" госдоли в "КрасЭйр" и увеличение доли РФ в "Аэрофлоте" до 75%.

Как сообщалось, Росимущество считает вопросы конфигурации альянса компетенцией Минтранса, но настаивает на сохранении за РФ контроля. Для этого Росимущество предложило альтернативную схему альянса на базе "КрасЭйр". В частности, федеральное агентство предлагает включить в альянс ОАО "Башкирские авиалинии" и ОАО "Владивосток Авиа", 51% которых находится в собственности РФ, а также ФГУАП "Пулково" и ФГУП "Дальавиа". При этом Росимущество предлагает исключить из схемы создания альянса ОАО "Омскавиа" и ОАО "Сибавиатранс", которые контролируются частными акционерами "КрасЭйр".

В настоящее время альянс AiRUnion представляет собой пять юридически самостоятельных авиакомпаний. AiRUnion был создан в начале 2005 г. и формально объединяет авиакомпании "КрасЭйр", "Домодедовские авиалинии", "Самара", "Омскавиа" и "Сибавиатранс". Росимуществу принадлежит 51% акций "КрасЭйр", 50% ДАЛ и 46,5% "Самары".