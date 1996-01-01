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Горняки споткнулись на колдоговоре

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Конференция работников ОАО "ГМК-Дальполиметалл", участие в которой приняли 84 делегата, рассмотрела вопрос о выполнении коллективного договора между администрацией предприятия и работниками за прошлый год.

Председатель профкома Леонид СИНЕВИЧ заявил, что профком поставил колдоговору "неуд". Имели место факты нарушения безопасности труда, недостаточного материально-технического снабжения производственных участков. Анализ условий труда показал, что в подаваемом в шахты воздухе содержание пыли превышает норму более чем в 3 раза. В "ГМК" низкая степень обеспеченности спецодеждой. В прошлом году ее закупили на 86% от запланированного.

Средняя зарплата на предприятии - 8,2 тыс. руб. Но у каждого четвертого - менее 5,5 тыс. Рост зарплаты в прошлом году составил 28,6%. В новом коллективном договоре предусмотрен рост оплаты труда с индексацией. Администрация "ГМК" заверила: на это деньги найдутся. "В новый колдоговор включен пункт увеличения зарплаты,- сказал президент УК "ГМК" Виталий ГЕДЗ, - к концу года планируется довести минимальную зарплату до 4,5 тыс. руб. А средний уровень зарплаты составит 9 080 руб. К концу года средняя оплата труда на предприятии должна вырасти до 15 тыс. руб. Все зависит от объемов выпуска товарной продукции". Г-н Гедз опроверг все слухи о предстоящей продаже активов предприятия сторонним организациям, заявив, что ни о какой смене собственника не может быть и речи.

В своем докладе гендиректор ОАО "ГМК" Александр САВВИН отметил, что сегодня предприятие работает на пяти месторождениях, основными компонентами которых являются свинец и цинк, а также серебро. Ценовая политика на мировом рынке в отношении этих металлов благоприятная. На этот год в "ГМК" утверждена программа технического переоснащения предприятия, на реализацию которой запланировано выделить 50 млн руб., в 2 раза больше, чем в предыдущем году. К сожалению, не хватает квалифицированных кадров, но разработана программа привлечения молодежи на предприятие.

В итоге конференция решила принять колдоговор на этот год с изменениями и дополнениями. Разногласия поручено разрешить комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

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