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"Синергия" заняла миллиард

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

26 апреля на ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска облигаций холдинга "Синергия" на 1 млрд руб. Как сообщила пресс-служба холдинга, организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска облигаций серии 01 является РОСБАНК.

Поручителями по выпуску выступают входящие в группу "Синергия" ОАО "Архангельский ликероводочный завод" ("Алвиз"), ОАО "Пермский винно-водочный завод "Уралалко", ОАО "Уссурийский бальзам" и ОАО "Ликероводочный завод "Хабаровский".

В качестве со-андеррайтеров выпуска выступили ИК "Тройка Диалог", АК "Барс Банк", Банк "Зенит", Северо-Западный Инвестиционный центр, ИК "Русс-Инвест", КБ "Экспобанк", КБ "Агроимпульс". Ранее в "Синергии" заявляли, что средства, вырученные от размещения облигаций, планируется направить на продвижение федерального водочного бренда компании "Русский лед", на развитие розничного проекта "Лавки Саввы Водочникова", на новые проекты, а также на реструктуризацию кредитного портфеля.

Как сообщает RBC daily, до последнего оставалось неясным, сумеет компания разместить все облигации в один день или нет. Так, на 18.00 было раскуплено 900 тыс. облигаций (90% от общего объема выпуска). Однако к 19.00 оказалось, что облигации были размещены в полном объеме. Аналитики считают, что "Синергия" не встретила энергичного интереса инвесторов к своим облигациям из-за того, что недостаточно известна. "Эмитент не представляет большого интереса для покупателей облигаций, так как является маленькой компанией с не вполне понятной структурой", - считает аналитик брокерского дома "Открытие" Александр АФОНИН.

Аналитик компании "Антанта Капитал" Георгий АКСЕНОВ, в свою очередь, отмечает, что при столь мощном синдикате андеррайтеров размещение могло пройти и быстрее. "Спрос мог быть высоким, но при более высокой доходности, на которую они не пошли", - добавляет он.

Как отразится размещение на дальнейших планах компании на долговом рынке, аналитики судить пока не берутся. Возможно, владельцы "Синергии" скорректируют работу компании, а также поставят на более активное расширение присутствия на рынке, так как их следующей целью является первичное размещение акций на открытых рынках. Ранее председатель правления "Синергии" Александр МЕЧЕТИН заявлял, что в перспективе "Синергия" планирует провести IPO. "Мы уже проводили переговоры с несколькими площадками, в том числе с представителями АIM (альтернативный инвестиционный рынок при Лондонской фондовой бирже). Весной мы планируем пригласить консультантов, которые помогут подготовить холдинг к IPO", - говорил г-н Мечетин.

Досье

Холдинг "Синергия" был создан в декабре 1998 г. В 1999-2004 гг. ОАО "Синергия" приобрело пакеты акций ряда предприятий в Приморском крае, Поволжье, на Урале и Северо-Западе РФ. Бенефициарами компании являются Александр Мечетин, которому принадлежит 63% акций, а также член Совета Федерации от Саратовской области Валентин ЗАВАДНИКОВ (33%).
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