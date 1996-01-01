Дальсвязь снижает дивиденды

ОАО "Дальсвязь" по итогам 2005 г. может на четверть сократить дивидендные выплаты. Как говорится в сообщении компании, совет директоров "Дальсвязи" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2005 г. в размере 0,9 руб. на обыкновенную и 2,69 руб. на привилегированную акцию по сравнению с 1,2 и 3,61 рубля соответственно по итогам 2004 г.

Таким образом, если рекомендация совета директоров будет утверждена, суммарный объем дивидендных выплат компании составит около 170 млн руб., что на 25% меньше, чем год назад (227 млн руб.). Размер снижения дивидендов Дальсвязи соответствует сокращению чистой прибыли компании, которая в 2005 г. упала на 25% - до 852 млн руб. с 1,144 млрд руб. в 2004 г.