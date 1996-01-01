Приморские мытари расстарались

Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю подвело итоги деятельности за I квартал 2006 г. В консолидированный бюджет России приморские налоговики мобилизовали более 11,5 млрд руб., что на 17,4% больше аналогичного показателя 2005 г. Из этих средств консолидированный бюджет Приморья получил более 5 млрд руб., тогда как годом ранее - 4,3 млрд.

Всего налоговых платежей и неналоговых доходов с учетом единого социального налога (ЕСН) перечислено с начала года 8,8 млрд руб. Львиная доля ЕСН, собранного налоговиками, - 2,1 млрд в виде страховых взносов, зачислена в Пенсионный фонд РФ.

Кстати, с 1 января 2006 г. перераспределены ставки ЕСН между Фондом социального страхования РФ и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования. По налогу, зачисляемому в ФСС России, базовая ставка налога снижена на 0,3 пункта и составляет 2,9%, а по налогу, зачисляемому в ФФОМС, увеличена на те же 0,3 пункта и равна 1,1%.

Доходная часть российской казны приросла, как всегда, благодаря следующим налогам: на доходы физических лиц - 2,6 млрд руб. (рост составил 127,8% к уровню прошлого года); на прибыль организаций - более 1,6 млрд (рост - 113,4%); на добавленную стоимость - 1,9 млрд (рост - 119,6%). С начала года краевая казна пополнилась за счет акциза на алкогольную продукцию на 221,3 млн руб.

Хорошие темпы с начала года взял имущественный налог, несмотря на то что он передан в ведение муниципальных образований. На 22,2% больше, чем в I квартале прошлого года, собрано и перечислено в приморскую казну налога на имущество физических лиц, на 17,5% - налога на имущество организаций. Продолжает набирать обороты и транспортный налог, которого собрано и перечислено около 80 млн руб., или на 10,8% больше аналогичного показателя I квартала прошлого года. С налога на игорный бизнес получена удвоенная прибавка в казну - более 83 млн руб. против 42,2 млн в I квартале 2005 г.

Многие предприниматели Приморья начали работу в этом году, применяя на практике специальные налоговые режимы - упрощенную систему налогообложения и единый налог на вмененный доход. От применения налогоплательщиками ЕНВД консолидированный бюджет Приморского края получил доход в сумме 174,8 млн руб., от "упрощенки" - меньше на 48 млн. Но если посмотреть на темпы роста, то более успешно внедряется упрощенная система налогообложения, от применения которой в бюджет поступило на 51,1% больше средств, нежели за аналогичный период прошлого года. И это не мудрено, поскольку уплачивающих ЕНВД в крае всего чуть более 1 100.