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Диктант был с ошибками
В крайне неловкое положение ставит прокуратура Ленинского района Владивостока думу города, отменяя одно за одним самые спорные постановления городских избранников. Накануне майских праздников, например, весьма чувствительный удар прокуратуры пришелся на, казалось бы, успешно почившие в бозе решения думы от 31 января текущего года, утверждавшие изменения в прошлогодний бюджет и устанавливающие правила по изъятию земельных участков на муниципальные нужды.
Бюджетные изменения, если кто-то пропустил этот скандал, касались сокращения плана доходов по аренде муниципального имущества и увеличения доходов от продажи материальных и нематериальных активов. Причем на одну и ту же сумму в 325742 тысяч рублей. Вольное обращение с одной и той же суммой по различным статьям доходов изначально вызывало подозрения в манипуляциях. Но как выясняется, даже таким путем скрыть провал по арендной политике за прошлый год невозможно. Как утверждается в заявлении прокуратуры, депутаты не имели права вносить какие-либо изменения в уже "списанный" бюджет, а это значит, что реальное положение дел по итогам прошлого года остается щекотливым: в арендных доходах города зияет огромная дыра.
Кстати, эта дыра имеет все шансы увеличиться до астрономической. Дело в том, что, отчаявшись добиться справедливости в арендных проблемах за счет акций гражданского протеста, предприниматели Владивостока берут не вооружение тактику городских властей, прибегая к услугам квалифицированных юристов. И, нужно сказать, весьма преуспевают, распутывая в судах официальную казуистику скандальных постановлений думы и администрации Владивостока в свою пользу. Весьма показательный в этом плане пример - так называемое "дело предпринимательницы Веры ШУГАЛЕЙ", не так давно одержавшей победу в противостоянии с УМС городской администрации.
Мало того, что предпринимательнице удалось отстоять свой договор аренды на помещение в районе остановки "Авангард", она, окрыленная победой, намерена отсудить и все, что переплатила в рамках постановления городской думы о повышении арендных ставок. И ведь отсудит, если учесть, что в нарушение законодательства извещения о повышении арендной платы приходили к ней практически каждый квартал прошлого года. Если ее примеру последуют и другие пострадавшие предприниматели, то графа доходов городского бюджета по аренде муниципального имущества может стать весьма существенным дополнением к уголовному делу вокруг проштрафившихся чиновников администрации Владивостока. Впрочем, для полноценного уголовного дела достаточно и одного судебного прецедента.
Все эти соображения заставляют, наконец, и депутатов городской думы прибегать к публичным выражениям несогласия с отдельными элементами политики городской администрации. Неожиданно критическими высказываниями отметился даже верный сторонник мэра и председатель думской комиссии Игорь ЧЕМЕРИС. Впрочем, некоторые наблюдатели высказываниям Чемериса склонны приписывать рефлекторный характер, имеющий отношение, скорее, к завершившейся борьбе за кресло руководителя регионального отделения партии "Единая Россия", нежели к реальному положению городских дел.
Впрочем, депутат Александр ЮРТАЕВ считает, что особой самообороны от вдруг прозревших коллег уже не требуется. Что сделано, то сделано. Ведь дума нередко выступает в роли секретариата исполнительной власти города, а все решения - правильные или спорные - принимаются по Океанскому проспекту, 20. Следовательно, "серому дому" за все и отвечать. Но возникает резонный вопрос: зачем тогда вообще нужна представительная власть в городе?
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