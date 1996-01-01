ПБТФ и БАМР с хорошим уловом

Приморские рыбаки завершили минтаевую путину. Всего в промысле участвовало 47 предприятий. Среди компаний лидирует Преображенская База тралового флота, которой удалось выловить 29 тыс. тонн.

На втором месте Находкинская БАМР - 27 200 тонн, третье место занимает "ТУРНИФ" - 23 500 тонн. Замыкают список лидеров "Дальморепродукт" (22 700 тонн) и "Интрарос" (13 200 тонн). Общая квота приморских рыбаков в Охотском море составила 194 452 тонн. По данным департамента рыбного хозяйства администрации Приморского края, квота была освоена на 96,4%.