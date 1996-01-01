Малый бизнес не спешит за федеральными субсидиями

Приморский край получит из федерального бюджета 7,5 млн руб. на поддержку малого бизнеса, однако предприниматели не спешат их получить.

Напомним, что администрация края выиграла конкурс на предоставление федеральных субсидий по оказанию государственной поддержки малому предпринимательству, включая крестьянские и фермерские хозяйства. Конкурсная комиссия в лице Минэкономразвития приняла решение выделить на эти цели 7,5 млн руб. Предприниматели, желающие получить субсидирование процентных ставок по кредитам, должны собирать документы и направлять их в адрес комитета экономического развития администрации края. Правда, пока заявок на получение компенсации не очень много, видимо, информация еще не разошлась по городам и районам края.

"Мы понимаем, что определенным препятствием может служить и тот факт, что субъекты малого бизнеса должны собрать довольно внушительный пакет документов. В то же время, это не наши требования, а требования конкурсной комиссии. Еще хочу обратить внимание на то, что субсидирование процентной ставки производится из расчета ставки Центробанка, а не того коммерческого банка, где предпринимателем был получен кредит", - заявила заведующая отделом поддержки предпринимательства комитета экономического развития администрации Приморского края Вера ЕВТУШЕНКО.