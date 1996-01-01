Правовое пространство необходимо обустроить

Оценивая итоги своего визита в Приморский край, министр сельского хозяйства Алексей ГОРДЕЕВ заявил о том, что одной из главных задач его приезда была встреча с рыбопромышленниками Дальнего Востока. Совещание с рыбаками длилось на два часа больше, чем планировалось по протоколу. Докладчиком от рыбацкого сообщества Приморского края выступил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Дмитрий ГЛОТОВ. В связи с этим "ДК" попросил Дмитрия Борисовича рассказать, с какими предложениями выходят рыбопромышленники на государственный уровень.

- В последнее время государство заявляет о том, что оно готово конструктивно работать с отраслью. Но пока очевидно, что рыбопромышленный комплекс России отстает в развитии от комплексов других "рыбных" стран.

- Мы исходим из того, что эффективность рыбной отрасли может быть достигнута только через консолидацию усилий и согласованные действия бизнеса и власти. Задача власти - обеспечить эффективное государственное регулирование. Задача бизнеса - обеспечить эффективное освоение биоресурсов, уплату налогов, создание рабочих мест с достойным уровнем оплаты. Результат совместных усилий - эффективная и конкурентоспособная рыбная отрасль. Мы считаем, что площадкой для координации усилий власти и бизнеса в обозначенных направлениях должны стать саморегулируемые организации рыбаков. Необходимо усилить роль рыбацких ассоциаций, дав им право принимать участие в подготовке правительственных документов. Сделать это надо как на региональном, так и на федеральном уровне. Мы предлагаем, в частности, провести официальную аккредитацию Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) в качестве независимого общественного эксперта по подготавливаемой нормативно-правовой базе в сфере рыбохозяйственной деятельности.

Полтора года назад в государственном регулировании отрасли был сделан первый принципиальный шаг - принят Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". Закон положил начало процессу перевода регулирования рыбной отрасли из административной сферы в правовую. Теперь это возникшее правовое пространство необходимо обустроить, связать закон с другими нормативно-правовыми актами. Но эта работа ведется крайне медленно. И об этом мы специально говорили с министром Гордеевым. Правовые акты, на принятие которых рассчитывали рыбаки, до сих пор находятся в стадии разработки и рассмотрения. В результате в первые месяцы 2006 г. наблюдается тревожная тенденция снижения показателей в рыбной отрасли. Это происходит, в том числе, из-за медленного рассмотрения нормативно-правовых актов. В современных рыночных условиях жизненно важно быстро и грамотно реагировать на изменение условий. И это касается не только бизнеса, но и государства. Эффективность государственного регулирования управления отраслью во многом определяется его быстротой и гибкостью. Очень важно, что министр сельского хозяйства полностью согласился с нашими доводами. Вы говорите о стратегических моментах. Но часть ваших коллег настроена скептически и с большой настороженностью воспринимает любые нововведения, хотя бы немного выходящие за рамки их бизнеса.

Говорить о том, что проблем у рыбаков нет, может только тот, кто далек от реального положения дел в отрасли. Вопрос, с какой позицией к ним подходить. Любой бизнесмен без труда перечислит "болезни" отрасли. Это и повышенные ставки сбора за пользование водными биоресурсами, проблема пересечения 12-мильной зоны, отсутствие вторичного рынка оборота долей и еще много чего важного и актуального. Правда, о них можно говорить годами, но от этих разговоров мало что меняется. Необходимо консолидироваться, вырабатывать согласованное решение и идти во властные коридоры, чтобы с цифрами в руках доказывать чиновникам правильность своей позиции. Простой пример - последние два года прибрежное рыболовство находится на грани выживания во многом из-за отсутствия упрощенного пересечения государственной границы рыбопромысловыми судами в ходе промысла. Президент давал правительству соответствующее поручение еще в 2004 г. Однако только этой весной законопроект с поправками в закон "О государственной границе" в первом чтении прошел в Государственной думе. Отмечу, что в этом есть и большая заслуга нашей ассоциации. В Госдуме мы вышли на фракцию "Единая Россия", и она поддержала нас в этой инициативе.

- На встрече с Гордеевым было заметно, что отдельные представители регионов как-то вяло реагировали на ваши инициативы. К примеру, многие негативно высказывались о введении обязательного декларирования биоресурсов, выловленных в исключительной экономической зоне РФ в российских портах.

- Я приведу несколько цифр и фактов, чтобы было понятно, почему выполнение этой стратегической задачи может в будущем поднять отрасль на новую ступень развития и не дать ей скатится в пропасть. В 90-е годы основную выручку дальневосточные компании получали на промысле краба. В результате неконтролируемого вылова численность краба резко снизилась, и ОДУ на его промысел был значительно уменьшен, но количество поставок краба на рынок, наоборот, выросло. Теперь легальный промысел краба очень незначителен и с точки зрения налоговой составляющей не играет почти никакой роли, зато браконьеры ловят столько, сколько смогут. В прошлом году фактический вылов краба, выявленный на основе анализа данных японской и американской таможенной статистики, превысил ОДУ в 7 раз!

Сегодня аналогичная ситуация с минтаем. Суда в районе промысла в погоне за валютоемкой икрой производят массовые выбросы молоди. А потом выход икры завышается до 10%, при этом наука дает норму в 4,5%. В результате численность этого объекта падает, и вскоре крабовый сценарий полностью повторится. Этот скрытый вид незаконного промысла проконтролировать силовыми методами невозможно. Браконьерские поставки по демпинговым ценам из года в год создавали предпосылки для обрушения рынка, что фактически началось в этом году. Вместо оптимального вылова и реализации продукции по рыночным ценам мы обеспечиваем необоснованные сверхприбыли японских покупателей, а наше государство теряет вдвойне - на сокращении промысловых запасов и уменьшении поступления налоговых платежей.

- Представители Камчатки и Сахалина утверждают, что портовая инфраструктура не готова к таким кардинальным изменениям. Есть мнение, что бизнес может навредить сам себе, ведь слабые рыбные порты - это еще не самое страшное. Все опасаются, что армия чиновников получит новую кормушку?

- Мы разделяем опасения рыбаков, которые говорят о неготовности российских портов к приему и обработке всей рыбопродукции. Поэтому в первую очередь необходимо при участии самих рыбаков выработать четкий и прозрачный регламент оформления судов в портах, а уже затем его вводить. Причем на первом этапе мы предлагаем предусмотреть возможность общественного контроля за оформлением со стороны общественных организаций рыбаков. Очень важно, что министр сельского хозяйства Алексей Гордеев нас услышал, поддержал и фактически предложил рыбакам разработать такой регламент.

Кроме того, введение обязательного декларирования водных биоресурсов в портах РФ даст серьезный экономический эффект в виде развития глубокой переработки в нашей стране. Это именно та точка роста отрасли, где однозначно сходятся интересы и государства, и бизнеса. Для представителей бизнеса, которые заботятся о завтрашнем дне, развитие глубокой переработки обеспечивает рост добавочной стоимости, но главное - устойчивость и защищенность бизнеса. Для государства - это рост занятости населения, что особенно важно для Дальнего Востока, рост налоговых отчислений и, в конце концов - продовольственная безопасность страны.

- С правовой точки зрения, какой документ нужен сейчас рыбакам в первую очередь?

- С точки зрения правовой регламентации необходимо ликвидировать искусственное разделение единого промыслового запаса на квоты вылова в исключительной экономической зоне и квоты вылова в территориальном море Российской Федерации. Ликвидация этого разделения будет означать падение последнего оплота произвольного администрирования в рыбной сфере. Данное разделение возникло два года назад в связи с введением понятия "прибрежное рыболовство". Причем формально в законе оно закреплено именно как "поставка и переработка рыбной продукции в свежем и охлажденном виде".

Однако благая цель привела к появлению мощного инструмента у региональных администраций в административных играх. Фактически за счет подмены понятий сейчас уже идет речь о негласном появлении "неформальных" территориальных морей у отдельных субъектов РФ. Но главное, что прибрежные квоты из года в год не выбираются и наполовину. Мы предлагаем избавиться от понятия "прибрежные квоты". Рыболовство в промышленных целях должно регулироваться только промышленными квотами. Если под видом прибрежного рыболовства идет промышленный лов, то давайте его так и назовем и не будем лицемерить.

- Алексей Гордеев спрашивал у регионов, каким им видится дальнейшее развитие рыбной отрасли и что рыбаки хотели бы получить от государства уже до конца года. Что вы ему ответили?

- Наши пожелания и требования уже не раз озвучивались. Единственное, что к ним добавилось, это то, что мы постарались объяснить главе Минсельхоза необходимость распространения действия финансовых инструментов, предусмотренных национальным проектом "Развитие агропромышленного комплекса" на рыбохозяйственный комплекс РФ. В частности: субсидирование процентных ставок по кредитам на строительство судов на российских предприятиях; таможенные льготы и отмена уплаты НДС на ввоз из-за рубежа комплектующих и оборудования, которые не производятся в России; освобождение заказчиков-лизингополучателей от налога на имущество по строящимся судам; частичная компенсация из средств федерального бюджета затрат на горюче-смазочные материалы.

- Россияне с каждым годом ощущают рост цен на рыбопродукцию. Страна, имеющая большие сырьевые запасы, с каждым годом импортирует все больше рыбопродукции. Доходит до того, что на прилавках появляется рыба из таких стран, как Аргентина, Чили, Вьетнам. А Китай с Норвегией уже серьезно потеснили отечественных производителей. Как с ними бороться?

- Рыба постепенно становится недоступной для большей части российского покупателя. Собственно, все наши предложения направлены на то, чтобы водные биоресурсы осваивались на благо всего российского государства. Повышение эффективности и конкурентоспособности рыбной отрасли стратегически определяется решением двух вопросов - резким снижением уровня незаконного промысла водных биоресурсов и развитием глубокой переработки рыбного сырья на российских предприятиях. Без преувеличения можно сказать, что эффективность рыбохозяйственного комплекса обратно пропорциональна росту браконьерского промысла. Очень важно вынудить другие страны не принимать российскую браконьерскую продукцию.

Победить браконьерство только по эту сторону границы невозможно. Создание собственных производственных мощностей - это магистральный путь развития рыбохозяйственного комплекса. Очень верное замечание сделал Президент России Владимир ПУТИН: надо снижать сырьевую составляющую российского экспорта. Сегодня основные объекты нашего промысла продаются в Китай в виде сырья, там перерабатываются и продаются в Европу, в США и в том числе в Россию. Хотя мы можем конкурировать в этой сфере и с Кореей, и с Японией, и с США - и даже с Китаем. Наша сырьевая база - это уникальное конкурентное преимущество, которое пока у нас есть и должно грамотно использоваться.

- Министр сельского хозяйства назвал Владивосток рыбной столицей России. Подмечено, что Приморский край в последние годы выступает катализатором всех важных решений. Кому-то это нравится, а кто-то считает, что край перетягивает одеяло на себя.

- Важно понять, что дальнейшее поступательное развитие отрасли зависит от всех вместе. Проблемы рыбного бизнеса в Мурманске, на Камчатке или во Владивостоке практически идентичны. Рыбный бизнес не может аффилироваться в сторону одного региона, это противоречит законам экономики. Мы призываем всех заинтересованных лиц активно участвовать в отстаивании общих интересов. На встрече с Гордеевым рыбаки добились того, что будут реанимированы дальневосточные промысловые советы. Причем по требованиям рыбаков, они будут проходить не в Москве как планировалось, а в дальневосточных регионах. Это хороший пример, как сообща дальневосточные рыбаки могут решать свои проблемы.