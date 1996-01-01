В одной лодке с государством

В январе 2006 года ФГУП "Ростехинвентаризация" создало свое представительство в Дальневосточном федеральном округе. Его руководителем назначен директор филиала ФГУП "Ростехинвентаризация" по Приморскому краю Николай Алексеевич ЛУЗГАНОВ. О главных задачах и перспективных планах представительства - в интервью "ДК".

Досье В 2000 году приказом Госстроя ФГУП "Ростехинвентаризация" получило все полномочия на проведение государственного учета и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности, а также на ведение Единого сводного архива технической инвентаризации на федеральном уровне. Сегодня "Ростехинвентаризация" - это мощное предприятие с центральным аппаратом и разветвленной сетью филиалов и отделений по всей России. Более чем в 20 субъектах Федерации "Ростехинвентаризация" является лидером. В этом числе наряду со Смоленской, Сахалинской, Тюменской, Калининградской, Тульской областями, Алтайским, Красноярским краями - и Приморский край.

- Николай Алексеевич, что сегодня является вашей главной задачей?

- Во-первых, мы - государственная структура. Наш собственник - государство, являющееся гарантом нашей надежности, и мы стоим на страже государственных интересов. Давайте обратимся к истории вопроса. К 2001 году практически все БТИ прошли приватизацию и стали муниципальными или частными компаниями. К чему это привело? К тому, что государство стало все меньше и меньше получать налогов за недвижимое имущество. Поэтому было решено вернуть предприятие "Ростехинвентаризация" в государственное управление, более того, до 2020 года оно вообще не подлежит приватизации. В отличие от БТИ "Ростехинвентаризация" обязана не только учитывать имущество, земельные участки, но и подавать об этом сведения в налоговые службы для начисления налогов. "Ростехинвентаризация" сегодня - единственная организация, которая имеет на это право и является хранителем всех госархивов по учету имущества.

Основная задача представительства на территории округа - сохранение и учет государственных объектов! Мы до сих пор не все посчитали и оценили. Только во Владивостоке обременено необходимыми платежами всего 15% имущества! Почти такая же ситуация в других городах. Так что работы у нас впереди очень много.

Конечно, важным для нас является продвижение предприятия на рынке услуг по технической инвентаризации. Кроме того, мы приступили к реализации Федеральной целевой программы создания автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости, а также к подготовке и реализации программы "Создание системы кадастра объектов недвижимости".

Основным направлением нашей деятельности остается техническая инвентаризация и учет объектов капитального строительства. В настоящее время активно развиваем и сопутствующие услуги: землеустроительные работы, рыночная оценка недвижимости, риелторские услуги, проектные работы и услуги по экспертной оценке состояния объектов недвижимости.

- Чем, прежде всего, отличается ваше предприятие от других служб, оказывающих услуги на рынке технической инвентаризации?

- Поскольку мы структура государственная, то просто обязаны работать качественно. И для того, чтобы так и было, государство выделяет большие деньги. Эти средства идут прежде всего на обновление и компьютеризацию всех подразделений "Ростехинвентаризации". Кстати, совсем скоро мы на всей территории России начинаем работать по единой программе инвентаризации. Отмечу, что создана эта программа российскими программистами, она позволит унифицировать рабочий процесс всех филиалов и отделений, входящих во ФГУП "Ростехинвентаризация". То есть наши подразделения могут выполнять самые сложные и важные государственные программы.

Не случайно ведь нашими клиентами являются крупные организации-застройщики, ведомства, корпоративные клиенты и физические лица. Мы имеем успешный опыт сотрудничества с РАО "ЕЭС России", ОАО "Газпром", Министерство обороны РФ, НК "Роснефть", ОАО "Российские железные дороги", ОАО "Дальсвязь", а также рядом других ведомств и крупнейших предприятий страны. Благодаря тем полномочиям, которые имеет наше представительство, мы решаем многие вопросы быстро. С каждым годом растет заинтересованность в наших услугах обычных граждан.

Важными функциями представительства являются также заключение корпоративных договоров с предприятиями-монополистами; организация контроля по использованию денежных средств, получаемых от производственной деятельности филиалов, согласование расходов филиалов и их финансирование в рамках утвержденной программы деятельности представительства; составление финансово-экономической и статистической отчетности с целью оптимизации расходов и обеспечения возможностей для наиболее точного планирования бюджетов филиалов.

- А что привлекает обычных граждан?

- С самого начала мы строили свою работу так, чтобы быть максимально удобными для своих клиентов. Наши услуги более доступны, мы стараемся быть как можно ближе к клиенту. У нас начинает работать "служба одного окна". Во Владивостоке, например, в наших подразделениях начали работу регистраторы ФРС, и это дает нашим клиентам возможность сразу после получения всех справок и документов подавать заявление о регистрации собственности. Мы решили сегодня и другую важную проблему - подготовили документы для регистрации в собственность ипотечного жилья. Только благодаря тому, что мы государственная компания, банки согласились работать с нами по этому направлению. Мы решаем сегодня те вопросы, которые ранее рассматривались только в Москве и на их решение уходило очень много времени. Кроме того, от муниципальных БТИ нас выгодно отличает техническая оснащенность рабочих мест. Итог - мы выполняем заказ любого уровня сложности качественно и в максимально короткие сроки.

Мы, например, внедряем в рабочий процесс систему упрощения получения документации для заказчиков, чьи объекты находятся в разных регионах России - это позволяет сделать электронная база. Мы работаем как с крупными объектами, расположенными на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, так и с небольшими объектами капитального строительства. А заказчик может получить документы на весь объект в точке своего присутствия. И, конечно, нельзя не сказать о ценах. У нас они на порядок ниже, чем во многих муниципальных БТИ. Более того, мы имеем право оказывать свои услуги по льготным ценам различным категориям социально нуждающегося населения. Сегодня идет работа над тем, чтобы цены на определенные услуги ФГУП "Ростехинвентаризация" были равными во всех филиалах нашего округа. Люди начинают понимать преимущества обращения к нам. Мы стараемся не обделить никого своим вниманием, нам дорог каждый, кто к нам обратился.

Профессионалы службы готовы оперативно проконсультировать заказчика по любому вопросу в области недвижимости. Существует практика выездных консультаций экспертов на территории. То есть мы обеспечиваем качественный сервис в предусмотренные законом сроки, юридическое сопровождение, а в случае необходимости - защиту его интересов в суде.

- Вы сказали о профессионалах; насколько остро перед представительством стоит кадровый вопрос?

- Мы имеем возможность готовить кадры по новым для государства профессиям. Например, сейчас по нашему направлению изучают специальность кадастровых инженеров 100 студентов. Во Владивостоке на базе Приморского института переподготовки и переквалификации кадров будем готовить инвентаризаторов. Эту профессию сегодня не дает ни один российский вуз. У нас очень широкие полномочия, благодаря которым мы решаем массу важных вопросов. Главное для нас - стать более доступными для простых потребителей. Сегодня с большой скоростью развиваются интернет-технологии. Поэтому практически каждый филиал ФГУП "Ростехинвентаризация" работает над созданием собственного сайта. Совсем скоро каждый гражданин будет иметь возможность получить в Интернете ответ на любой вопрос о работе наших специалистов.

- Известно, что вы принимаете самое активное участие в реализации всех федеральных программ, связанных с деятельностью предприятия.

- Да, это также отличает нас от всех других организаций на рынке. Мы не только выполняем эту работу, но и консультируем по любому возникающему вопросу. Сейчас, к примеру, обсуждается так называемая "дачная амнистия", и мы готовы разговаривать с людьми, помогать им оформлять документы на земельные участки. Мы чувствуем ответственность за все, что происходит в округе, государстве.

Участвуем в создании социально-экономического плана развития Дальневосточного региона. Я как руководитель представительства вхожу в состав Межведомственной комиссии по безопасности в сфере экономики, в группу по промышленности и строительству. Мы активно сотрудничаем с главами всех субъектов нашего округа, заключаем соглашения и надеемся, что наша деятельность поможет решить многие застарелые проблемы.