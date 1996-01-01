Ванинский порт выбирает Катерпиллар

Открытое акционерное общество "Ванинский морской торговый порт" - крупнейшая в Хабаровском крае стивидорная компания, предоставляющая погрузочно-разгрузочные и сопутствующие транспортно-экспедиционные услуги. Предприятие является правопреемником основанного в 1943 году одноименного морского порта.

Инфраструктуру порта образуют шестнадцать причалов, открытые и закрытые склады, оснащенные портовыми сооружениями и объектами, крановым оборудованием и перегрузочной техникой. Глубины у причалов и технические средства позволяют принимать и обрабатывать суда водоизмещением до 45 тыс. тонн.

Грузооборот компании в 2005 году составил 6 млн тонн. Основными грузами являются лес и пиломатериалы, цветные и черные металлы, контейнеры, руда, уголь.

Порт перегружает практически все виды сухих грузов посредством портовых кранов и автопогрузчиков с использованием универсальных схем механизации грузовых работ.

Автопарк порта насчитывает около 150 единиц техники, используемой на грузовых работах: портальных кранов, вилочных и ковшовых погрузчиков, тягачей, манипуляторов.

Для вспомогательных, монтажных, строительных и других работ в порту также имеются автомобильные и гусеничные краны, экскаваторы, бульдозеры, тракторы.

ОАО "Ванинский морской торговый порт" - не только крупное, стабильное, привлекательное для инвестиций предприятие, но и престижное место работы. Как градообразующее предприятие порт обеспечивает население поселка Ванино и Ванинского района стабильными рабочими местами с достойным уровнем заработков.

Техническая и производственная политика порта ориентирована на обеспечение постоянной готовности перегрузочной техники, рационализацию существующей схемы размещения грузов, применение новых технологий грузовых работ, совершенствование управления производственными перегрузочными комплексами.

В ближайшей перспективе наращивание пропускной способности портового комплекса предполагается проводить за счет реализации программы капитальных вложений. Составляющие программы: модернизация и обновление парка кранового оборудования и перегрузочных машин, капитальный ремонт складов. Ежегодно выполняются и обновляются инвестиционные планы. Так, согласно этим планам в 2003 году было приобретено два новых колесных погрузчика Катерпиллар модели 950GII с челюстным захватом и два новых колесных лесопогрузчика на базе экскаватора M322CMH; в 2004 году приобретено четыре новых колесных погрузчика Катерпиллар модели 950GII с челюстным захватом и один бульдозер Катерпиллар D6R; в 2005 году приобретен экскаватор Катерпиллар 320С.

2006 год начался с поставки десяти вилочных погрузчиков Катерпиллар: семи 1,5 т и трех 10 т машин c завода в Японии, произведенных СП Катерпиллар-Мицубиси. Эти машины будут использоваться на погрузке-разгрузке алюминия, других генеральных грузов, а также для перевозки контейнеров на территории складов. Как известно, компания Катерпиллар является мировым лидером в производстве оборудования практически для всех отраслей промышленности. Сочетание мощи крупнейшего в мире производителя строительного и землеройного оборудования и опыта крупнейшей в Японии корпорации в области производства оборудования для перегрузки материалов корпорации Мицубиси позволило вывести производство вилочных погрузчиков на качественно новый уровень и распространять данное оборудование через всемирную дилерскую сеть Катерпиллар.

Выбор специалистов ОАО "Ванинский морской торговый порт" остановился на оборудовании Катерпиллар не только из-за его известного качества и высокой производительности, но и благодаря всесторонней технической поддержке ООО "Амур Машинери энд Сервисес" - дилера компании Катерпиллар на Дальнем Востоке. При поставке машин эта компания проводит их запуск в эксплуатацию, а также специальный курс обучения эксплуатации и обслуживания машин марки Катерпиллар для операторов и механиков. Ввиду того, что состоялась первая поставка вилочных погрузчиков Катерпиллар на Дальний Восток, в Ванино прибыли Роберт Дединг - региональный директор компании MCFE (подразделение компании Катерпиллар по производству вилочных погрузчиков) и Петрус Стюит - главный специалист по вилочным погрузчикам Катерпиллар с двигателями внутреннего сгорания. Они встретились с руководством порта, провели презентацию нового оборудования, а также продемонстрировали специалистам особенности и преимущества вилочных погрузчиков Катерпиллар.

"В настоящее время порт уже имеет 15 единиц техники Катерпиллар, которая эксплуатируется в интенсивном режиме. Рассматриваем данную компанию как одного из лучших производителей оборудования для перевалки грузов и строительства. В перспективе предполагаем участие Катерпиллар, как и других ведущих производителей оборудования, в тендерах на право поставки порту оборудования", - сказал в интервью корреспонденту "ДК" главный механик ОАО "Ванинский морской торговый порт" Е.Г. АБРАМОВ.

Проведение подобных мероприятий - не единственная особенность технической поддержки оборудования Катерпиллар компанией "Амур Машинери". Кроме того, "Амур Машинери" располагает мощной сервисной базой, включающей в себя сервисный центр, передвижные сервисные мастерские, штат квалифицированного технического персонала, насчитывающий уже более 40 человек, а также складом в Хабаровске с запасными частями на сумму около $3 млн. Специально обученные специалисты сервисного отдела компании способны в любых условиях произвести квалифицированное обслуживание оборудования Катерпиллар в кратчайшие сроки.