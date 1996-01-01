Раз, два, три - продано!

Интерес к аукционам и конкурсам в России, как правило, вспыхивает всякий раз, когда федеральные власти заявляют о начале очередного этапа социально-экономических преобразований. Как, например, сегодня, когда президент и правительство всерьез задумались о том, как бы направить в рыночное русло развитие весьма коррумпированного земельного рынка, от которого, в свою очередь, во многом зависит решение жилищного вопроса.

Это вполне логично, так как аукционы, и с этим почти никто не спорит, являются практически универсальным средством рыночного регулирования взаимоотношений власти и бизнеса, не говоря уже об аукционной практике во взаимоотношениях между гражданами, организациями и пр. Естественно, в случае проработанности всех механизмов этого простого на первый взгляд вида торгов. А вот с этим у нас, как известно, большие проблемы. Так, может быть, стоит поучиться у других стран? Именно так и следует поступить, считает директор Института права Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, кандидат юридических наук Светлана ЛИТВИНОВА.

- Светлана Федоровна, аукционы - общепризнанный вид торгов, когда требуется достичь максимального эффекта. Почему же у нас в стране этот механизм, если и работает, то часто с очень большим скрипом?

- Распространенность аукционов ни в коем случае не означает простоту механизмов их реализации. Вряд ли какой специалист не согласится с мнением, что аукционы относятся к наиболее сложным гражданско-правовым институтам, а за лаконичностью и соответственно обманчивой простотой их законодательного регулирования в нашей стране скрываются серьезные затруднения в их применении даже у самых искушенных правоприменителей. Если же учесть нормы специальных законов, регулирующих отдельные виды аукционов в России, то число возникающих вопросов неумолимо возрастает. Этим часто и пользуются не чистые на руку чиновники. Поэтому в нашей стране явно назрела необходимость в определенной гармонизации основных принципов законодательного регулирования этого направления экономической жизни.

- Как вы думаете, Россия может поучиться в организации аукционов и конкурсов у какой-нибудь страны?

- Конечно, это необходимо сделать. Лично я бы рекомендовала обратить внимание на Китай. Во-первых, мы являемся географическими соседями, во-вторых, наши торгово-экономические отношения развиваются более чем динамично, а в-третьих, обе наши страны имеют переходные экономики, при довольно сильном присутствии в них государства.

Что сразу бросается в глаза, так это то, что в России общие нормы, регламентирующие организацию и проведение аукционов и конкурсов, закреплены в Гражданском кодексе, а некоторые нормы содержатся в законах и многочисленных подзаконных актах. В Китае же для регулирования этого вопроса принят специальный Закон КНР об аукционе.

Не менее важно и то, что наше законодательство делает разные акценты в определении аукционов. Так, у нас аукцион - это, прежде всего, гражданско-правовой институт, один из способов заключения договора. В китайском же праве, напротив, подчеркивается именно экономическое содержание или, если хотите, смысл аукциона как способа продажи и покупки, посредством которого товары, изделия и права передаются на публичных торгах лицу, предложившему наивысшую цену или наилучшие условия. Впрочем, такое разночтение не говорит о принципиально разных подходах в двух странах к сущности аукционов, скорее за этим стоят разные приемы изложения правовых норм. Хотя и законодательный фон тоже порой много значит...

- Тем не менее аукционные торги в нашей стране, благодаря некоторым пробелам именно в законодательстве, стали достаточно уязвимой сделкой. Есть ли такая проблема в Китае?

- Видите ли, китайское законодательство, в отличие от нашего, выделяет четырех субъектов аукционных торгов: организатора, инициатора (заказчика), участника и победителя аукциона. В России же законодательство прямо определяет лишь организатора и участника. И лишь анализ позволяет выделить также инициатора и победителя. Помимо этого в российском праве мы находим такой субъект, как лицо, подавшее заявку на участие в аукционе.

Так вот, что касается организаторов. У нас таковыми могут быть как собственник или обладатель имущественного права, так и специализированная организация, обладающая соответствующей лицензией и имеющая договорные отношения с инициатором. В Китае же все строже: здесь организатором аукциона по закону выступает лишь спецорганизация, которая должна обладать не только лицензией, но и быть зарегистрированой в торгово-промышленном департаменте и, что интересно, иметь разрешение от органов общественной безопасности. Организатор торгов в КНР также жестко регулируется по размеру уставного капитала и должен иметь лицензированного же аукциониста. Кроме того, в Китае аукциону предшествует кропотливая работа по проверке законности владения заказчиком аукциона предметом или правом, выставляемым на аукцион. А как известно, в нашем праве такая обязанность организатора торгов прямо не определена. Соответственно все это и приводит к печальным последствиям.

В отличие от России? в Китае деятельность по организации и проведению аукционов находится под жестким контролем государства. Многочисленные инстанции, проверяющие деятельность организаторов аукционов, и система штрафов, создают более широкие возможности для защиты прав не только гражданско-правовыми, но и административными методами. Это, конечно, с одной стороны, возможно, сдерживает развитие этого вида бизнеса, а с другой - позволяет защищать участников аукционов от различных нарушений. Россия этим, к сожалению, похвастаться пока не может.

В китайском аукционном праве существуют и другие плюсы, как есть и свои минусы... Возможно, некоторые вещи российским правоведам покажутся спорными. Но, думаю, в пользе изучения китайского опыта у нас никто не усомнится.