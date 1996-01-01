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Дальневосточная энергомодель
"В РАО разрабатывается модель функционирования оптового рынка электроэнергии вне ценовых зон, включая зону Дальнего Востока. Сейчас проходит обсуждение (модели), после чего РАО представит свои предложения в Правительство РФ", - сообщил исполнительный директор бизнес-единицы №1 энергохолдинга Олег ДУБНОВ.
В настоящее время оптовый рынок электроэнергии в РФ поделен на 2 сектора: регулируемый, где электроэнергия продается по тарифам, утверждаемым государством, и конкурентный. Но конкурентный сектор не распространяется на Дальний Восток: энергокомпании региона (Бурейская ГЭС, Зейская ГЭС, Приморская ГРЭС и "Якутскэнерго" продают электроэнергию, а "Амурэнерго", "Хабаровскэнерго" и "Дальэнерго" - покупают) работают лишь в регулируемом секторе.
В 2006 году модель энергорынка РФ планируется преобразовать: вместо регулируемого сектора будет запущена система регулируемых двусторонних договоров, а конкурентный сектор заменит спотовый рынок (от англ. on the spot -"торговля на месте", "со склада", данный рынок характерен только для электроэнергетики. - Прим. "ДК").
Аналогичные преобразования регулируемого сектора могут затронуть и Дальний Восток.
Один из рассматриваемых вариантов - создание на Дальнем Востоке так называемого "единого закупщика": сбытовой организации, которая заключит регулируемые договоры на покупку электроэнергии со всеми станциями региона, а предшествовать этому будет вывод всей генерации региона на оптовый рынок.
Энергокомпании Дальнего Востока - это ОАО "Магаданэнерго", "Сахалинэнерго", "Колымаэнерго", "Камчатскэнерго", "Якутскэнерго", а также "Дальэнерго", "Хабаровскэнерго", "Амурэнерго" и "ЛуТЭК". "Магаданэнерго", "Сахалинэнерго", "Колымаэнерго", "Камчатскэнерго", западная и центральная части "Якутскэнерго" - изолированные, поэтому на них не распространяются базовые принципы реорганизации в рамках реформы электроэнергетики. Для управления их акциями РАО, как сообщалось ранее, может создать отдельный холдинг.
В то же время "Дальэнерго", "Хабаровскэнерго", "Амурэнерго", "ЛуТЭК" и "Южное Якутскэнерго" будут реорганизованы - совместный проект реформирования этих компаний совет директоров РАО одобрил еще в сентябре 2005 года. В рамках реформирования, ОАО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" (ДВЭУК, 100%-ная дочка РАО) с 1 апреля исполняет функции единоличного исполнительного органа ОАО "Хабаровскэнерго" и ОАО "Амурэнерго".
"Это не антикризисное вхождение (как было в случае с "Дальэнерго", ЛуТЭК, "Сахалинэнерго" и "Камчатскэнерго". -Прим. "ДК"), а подготовка к формированию на территории Дальневосточного федерального округа новой структуры энергосистем - ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК), "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК) и "Дальневосточная распределительная компания" (ДРСК)", -сообщил генеральный директор ОАО "ДВЭУК" Виктор МЯСНИК. Все три компании приступят к работе одновременно - в январе 2007 года.
"Это даст управляемость процессом реформирования. Учитывая, что структура вхождения ДВЭУК не кризисная, а корпоративная, исполнительные директора "Хабаровскэнерго" Валерий ЛЕВИТ и "Амурэнерго" Юрий АНДРЕЕНКО в полном объеме полномочий будут заниматься текущей оперативно-финансовой деятельностью обществ, а ДВЭУК будет заниматься процессом реформирования обществ", - сообщил гендиректор ДВЭУК.
Он также отметил, что, по предварительным расчетам, суммарная выручка группы создаваемых энергокомпаний в 2006 году составит 60,9 млрд рублей. В частности, выручка ДЭК составит 24,8 млрд рублей, ДГК - 32 млрд рублей, ДРСК - 4,1 млрд рублей. При этом чистые активы группы составят 63,5 млрд рублей. Кредитный портфель создаваемого холдинга составит 6,9 млрд рублей.
Планируется, что губернаторы Дальнего Востока войдут в комитет при совете директоров ОАО "ДЭК". "В "Дальневосточной энергетической компании" предусматривается создание комитета при совете директоров, в который будут делегированы представители регионов в лице губернаторов или тех, кого они назначат. Кроме того, уже в двух компаниях - ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" и ОАО "Дальневосточная распределительная компания" - в советы директоров включены вице-губернаторы Приморского и Хабаровского краев", - сказал глава ДВЭУК.
По словам Виктора Мясника, все инвестиционные проекты, включенные АО-энерго в свои планы, сохранятся. "Крупные инвестиционные проекты на ближайшую перспективу затрагивают всю зону ответственности ОАО "ДВЭУК" и в дальнейшем ДЭК. В первую очередь это перевод на газ энергетики Сахалина, развитие энергетики на Курильских островах, реконструкция магистральных тепловых сетей и развитие электросетей города Владивостока", - сказал он.
"При существующей модели оптового рынка происходит субсидирование востока западом и Сибирью в объеме 2,677 млрд рублей. Далее это субсидирование отменяется. Целевая модель оптового рынка после реформирования предусматривает вывод всей генерации энергосистем Дальнего Востока (за исключением изолированных) на оптовый рынок энергии и мощности и создание единого закупщика на территории объединенной энергосистемы Дальнего Востока - Единой сбытовой компании", - отметил гендиректор ДВЭУК.
В ближайшее время ДВЭУК намерена предложить операторам сахалинских нефтегазовых проектов Exxon Neftegas Limited ("Сахалин-1") и Sakhalin Energy ("Сахалин-2") рассмотреть возможность подключения созданных ими источников электроэнергии к единым электрическим сетям "Сахалинэнерго". Основной же проблемой энергетической отрасли региона является выбывающие к 2015-2017 годам мощности Сахалинской ГРЭС.
"Кардинально новым подходом к дальнейшему развитию энергосистемы Сахалинской области является интеграция источников электроэнергии шельфовых проектов в единые электрические сети "Сахалинэнерго". В настоящее время в рамках реализации проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" освоения Сахалинского шельфа построен ряд электростанций мощностью от 80 до 135 мегаватт, расположенных от электрических сетей "Сахалинэнерго" на расстоянии от 500 метров до 50 километров. Станции возведены для электроснабжения технологических комплексов и производственных мощностей нефтегазового комплекса, каждая из них имеет существенный резерв мощности. При решении упомянутой задачи предполагается провести переговоры с владельцами крупных независимых источников электроэнергии при участии администрации Сахалинской области на момент подписания предварительного договора о подключении данных источников к электрической сети "Сахалинэнерго", - сказал Виктор Мясник.
В качестве иных вариантов замещения выбывающих мощностей Сахалинской ГРЭС рассматривается реконструкция ее основного энергетического оборудования с переводом на природный газ, строительство электростанции на низконапорном газе на севере острова и станции мощностью 300 МВт в южных районах с использованием газа месторождений проекта "Сахалин-2". Решение, какой из вариантов является оптимальным, зависит и будет принято по результатам переговоров с Sakhalin Energy и Exxon Neftegas".
В число базовых планов ДВЭУК также входит развитие энергетики на Курильских островах и освоение геотермальной энергетики. По данному направлению будут инициированы и проведены переговоры с администрацией Сахалинской области относительно участия "Сахалинэнерго" в реализации проектов развития геотермальной энергетики Курильских островов (Океанская ГеоТЭС на о. Итуруп, Менделеевская ГеоТЭС на о. Кунашир) совместно с ЗАО "Наука" и РАО "ЕЭС России".
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