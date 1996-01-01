"Северные" долги

Некоторые районы края до сих пор не рассчитались с перевозчиками за "северный завоз" прошлого года. С теми, кто не сумеет выплатить долги до начала навигации, которая начинается буквально на днях, новые договоры заключать не будут.

Площадь северных территорий в Хабаровском крае составляет более 600 тыс. кв. км (82% от всей территории). В последние годы именно северный завоз обеспечил бесперебойную работу всех предприятий и объектов социального назначения в суровые зимы.

Как сообщил первый заместитель председателя правительства края Владимир ПОПОВ, что в нынешнем году бюджет края не сможет заполнять прорехи, как это было в прошлые годы, поскольку произошло разграничение полномочий между региональными бюджетами и бюджетами муниципальных образований. Поэтому очень важно всем руководителям муниципальных районов строго придерживаться запланированных сроков.