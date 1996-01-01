КНПЗ и бухту Де-Кастри соединят нефтепродуктопроводом

Роснефть разрабатывает технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства нефтепродуктопровода от Комсомольского нефтеперерабатывающего завода до бухты Де-Кастри в Хабаровском крае, сообщил вице-президент "Роснефти" Александр САПРОНОВ на всероссийском трубопроводном форуме.

По словам Сапронова, предполагается, что мощность трубопровода составит 3-4 млн тонн в год. По трубопроводу планируется поставлять светлые нефтепродукты, в том числе дизельное топливо и бензины. Сапронов отметил, что нефть на Комсомольский НПЗ поставляется в том числе и с сахалинских месторождений.