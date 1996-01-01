Подъемный механизм

Значительная часть лифтового оборудования жилищного фонда Хабаровска остро нуждается в капитальном ремонте или полной замене. Еще несколько лет назад в городе ежедневно простаивало от 80 до 100 лифтов. Многие из ныне существующих лифтов также остановлены, отработав положенный срок эксплуатации.

По предварительным прогнозам, сделанным специалистами отдела ЖКХ администрации города, ожидалось, что в 2005-2006 годах встанут 300 хабаровских подъемников. Между тем проблемой лифтового хозяйства в городе по большому счету несколько лет вообще никто не занимался, и лишь в последнее время здесь наметились некоторые подвижки в лучшую сторону.

Мэр вспомнил о своем прошлом

Первоначально производство лифтов в дальневосточной столице планировалось наладить на хабаровском заводе имени Кирова. Комплектующие должны были поступать из Санкт-Петербурга, что существенно снизило бы стоимость лифтов. Ведь еще недавно подъемники для лифтов в хабаровских домах покупали в Москве по цене около 800 тысяч рублей за штуку.

Сотрудничество с российским филиалом транснациональной компании "ОТИС", также занимающейся переоборудованием лифтов, хабаровской мэрии показалось недостаточно выгодным. Везти дорогостоящие детали из Москвы, Санкт-Петербурга и даже Киева оказалось во многом бесперспективным. Поэтому мэрия обратила свой взор на противоположный край города.

Досье Вопрос о производстве лифтов в Хабаровске возник не вчера. Еще в конце 80-х Александр СОКОЛОВ, в то время молодой директор завода имени Горького, зажегся идеей организации первого на Дальнем Востоке производства пассажирских подъемников. Дальнейшую реализацию этой идеи продолжил следующий директор предприятия Станислав ЧАСТНЫЙ (нынешний краевой министр по социальным вопросам). Однако в силу возникших финансовых проблем город смог вернуться к планам лишь три года назад.

Став мэром, Александр Соколов вспомнил об идее производства лифтов в Хабаровске. При его поддержке на территории завода имени Горького в бывшем цехе подъемников для Военно-морского флота в ноябре 2003 года была создана фирма, которая и организовала процесс производства лифтов на Дальнем Востоке. Специализированное предприятие ООО "Хабаровсклифтмаш" с долей муниципальной собственности в 75%, приступило к выпуску лифтов на местной производственной базе, подписав свой первый заказ на производство 10 лебедок в июне 2004 года.

Как рассказал директор "Хабаровсклифтмаша" Александр КУХАРЬ, для выполнения этого заказа была разработана проектно-техническая документация, закуплены материалы, изготовлен головной образец, но освоение выпуска лебедок пока пришлось заморозить. Из-за острейшего финансового дефицита не удалось лицензировать производство и пройти процедуру и сертификации подъемных механизмов. Поэтому производство на предприятии начали с изготовления лифтовых кабин.

Лифтовый бум

Когда в апреле прошлого года в Хабаровске началась плановая замена лифтов, у многих жителей города при встрече с новыми кабинами от местного производителя случался настоящий "культурный шок". Действительно, уходя на работу, они спускались ногами по лестничным пролетам, а вернувшись домой видели в своих подъездах новенькие, окрашенные под "антикварное серебро" кабины лифтов с блестящими поручнями, яркими светильниками и большими зеркалами.

С другой стороны, нужно понимать, что эта замена в достаточной степени "косметическая" - в Хабаровске, увы, пока не производят собственно лифты, а лишь меняют коробки, электронную начинку и подъемные механизмы. Но и это, согласитесь, уже немало.

Местные производители применяют в своей работе и собственные ноу-хау. Так, алюминиевые профили, которые зачастую становятся добычей охотников за цветными металлами, специалисты "Хабаровсклифтмаша" меняют на такие же, но из черного металла - они легче, дешевле и не столь привлекательны для городских мародеров.

На сегодняшний день благодаря "Хабаровсклифтмашу" вместо прогнозируемых 300 в городе простаивает всего 20-25 лифтов. Сейчас предприятие занимается вопросами получения кредита, последующим лицензированием и организацией собственного сборочного производства.

- Сегодня нам уже мало одного муниципального заказа. В этом году мы получили заказ на производство 101 кабины, но этих объемов нам хватит до сентября. В планах у "Хабаровсклифтмаша" - стать полноценным комплексным предприятием. То есть не только собирать лифты из чужих комплектующих, но и производить сервисное и гарантийное обслуживание, - продолжает Александр Кухарь.

Уже готовы предварительные соглашения с производителями станций управления лифтов - интерес к хабаровскому предприятию проявили в компаниях Siemens, Phoenix Contact и Shneider Electric - мировых лидерах в данной области.

Процессу обновления лифтов должна была способствовать тесная промышленная кооперация "Хабаровсклифтмаша" с рядом других предприятий города: заводами металлоконструкций "Дальдизель", "Амуркабель" и другими.

Полностью потребность города в лифтовых кабинах, этажных дверях и обрамлениях этажных порталов, по словам директора "Хабаровсклифтмаша", предприятие способно удовлетворить уже в этом году. Проблема лишь в нехватке бюджетных средств. Мэр города, требуя от чиновников наведения порядка в муниципальном лифтовом хозяйстве, в конце прошлого года пообещал, что средства на эти цели будут выделяться с ежегодным увеличением. Свои обещания Александр Соколов выполняет. "Хабаровсклифтмаш" в 2005 году имел муниципальный заказ на сумму 7,6 млн руб., в 2006 году заключен контракт уже на 11 млн руб.

- При таком отношении со стороны мэра, мы просто не можем его подвести. Муниципальный заказ, безусловно, будет выполнен, качественно и с опережением сроков. С освоением производства целого лифта сложнее. Вопрос, как обычно, упирается в финансы. При наличии свободных 10-12 миллионов сборочное производство из покупных узлов можно организовать до конца года. Дальше будет поэтапное освоение производства этих узлов. Необходимо еще 60-80 млн руб. и 2-3 года на технологии. Потребность региона сейчас составляет до 350 лифтов в год. Если мы будем производить половину, то проект должен окупиться за 5-6 лет. Сейчас работаем над ТЭО, закончим - начнем искать инвесторов.

Строительство в регионе, как и во всей стране, набирает темпы. Уже сейчас на предприятие поступают заявки от организаций, ведущих в краевом центре масштабное строительство - это и вторая очередь торгового комплекса НК-Сити, и новые площади торгового центра "Баярд" и "Универсам" в Южном микрорайоне, и жилые дома в микрорайоне "Парус", для которых потребуется не менее 100 новых лифтов.

С каждым годом в "Хабаровсклифтмаше" намерены наращивать темпы и объемы производства, чтобы уже в 2007 г. иметь возможность предлагать свои услуги всем потребителям Дальневосточного региона. Тем более что заинтересованность в этих услугах существует не только в Хабаровске, но и во Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре и других городах ДВФО.