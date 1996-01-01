Ликбез для бизнесменов

Три года назад компания "Винрок Интернешнл" совместно с "Каунтерпарт Бизнес Фонд" разработала "Программу комплексного содействия развитию предпринимательства на территории Сибири и Дальнего Востока" (ESD). Данный проект предусматривал тесное взаимодействие с Дальневосточной торгово-промышленной палатой, с которой было подписано соответствующее соглашение. Кроме того, активную поддержку реализации данной программы оказал Союз деловых женщин. Программа, финансируемая Агентством США по международному развитию, была рассчитана на три года и преследовала цель способствовать увеличению в регионе количества успешных предприятий и созданию благоприятного экономического климата для развития малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке. На днях участники и организаторы программы подвели итоги проделанной работы.

Потребности диктует время

- С самого начала это был очень интересный и качественно новый для региона проект, - рассказывает координатор программы в Хабаровском крае Антонина ПРОНИНА. - На тот момент рынок краткосрочного обучения только начинал развиваться. И хотя до этого уже существовали программы, направленные на развитие некоммерческих организаций, для представителей бизнеса отлаженной системы учебы и повышения квалификации еще не существовало.

Едва ли не главной проблемой в привлечении предпринимателей и представителей бизнеса к учебному процессу была нехватка тренеров, способных на высоком уровне преподавать бизнес-дисциплины.

Не способствовал предпринимательскому ликбезу и другой немаловажный фактор. Определенная часть бизнесменов связывала "временные трудности" своего бизнеса с нехваткой оборотных средств. Но при этом многим не хватало мужества признать, что им просто не хватает управленческих знаний.

И только небольшая часть бизнесменов подмечала ту тенденцию, что при равных стартовых условиях компании со временем добиваются различных результатов. Почему? Те, кто задавался этим вопросом, объективно приходили к выводу, что необходимо более полно и глубоко освоить технологии управления и развития бизнеса. В таких условиях программа (ESD) вышла на рынок краткосрочного обучения.

Опыт - сын ошибок

- Тогда считалось, что получить качественное краткосрочное образование можно только в Москве или Санкт-Петербурге, - продолжает Антонина Пронина. - Однако наша программа могла бы до минимума снизить издержки предпринимателей, так как была ориентирована на проведение в регионе, а занятия были рассчитаны всего на 2-3 дня.

Немаловажный вопрос, который пришлось решать на первом этапе, - как привлечь людей бизнеса. Организаторы пошли по пути тесного взаимодействия с уже организованными бизнес-сообществами и ассоциациями.

Большую помощь в становлении и развитии программы оказала некоммерческая организация Союз деловых женщин и ее президент Светлана ЖУКОВА. Первое, что было сделано, - проведен демо-тренинг "Психология и бизнес" для 68 членов союза.

Спустя год, когда программа набрала обороты, ее организаторы пришли к выводу, что можно выходить на более высокий уровень. Плодом совместной деятельности программы ESD, Союза деловых женщин, Торгово-промышленной палаты, "Дальневосточного научного центра местного самоуправления и "Ротари-клуба" стала "Дальневосточная школа бизнеса", которая проходила в Находке. Программа школы состояла из трех наиболее востребованных бизнесменами блоков: эффективные бизнес-технологии, инфраструктура бизнеса, реформа публичной власти в России.

Программа - бизнесу

Какие темы более всего волнуют сегодня бизнес-сообщество? В какой информации оно нуждается? Ответы на эти вопросы дают темы семинаров, которые в разное время проходили под "флагом" программы.

Например, в ее активе три семинара, посвященных организации и развитию ресторанного и гостиничного бизнеса. Это была первая комплексная подача ценной информации потребителям, работающим в сфере сервиса и предоставления услуг.

Другой блок - по экотуризму провела американский тренер Алчи Ван ЗОЙЛЕНД. Она рассмотрела такие вопросы, как маркетинг экотуризма, организация экотуров и экскурсий, ей расчет возможности и потребностей рынка.

Еще один интересный семинар "Региональные аспекты государственной поддержки малого и среднего бизнеса" провела председатель Союза деловых женщин и депутат Законодательной Думы Хабаровского края Светлана Жукова. Темой исследования стало использование краевой программы "Развитие и поддержка малого предпринимательства в Хабаровском крае на 2004-2006 годы", утвержденной постановлением правительства края от 20 октября 2003 г. № 29-пр, малым и средним бизнесом для получения конкретных результатов.

Всего за время действия программы в рамках проекта ESD было проведено 127 тренингов, из них 33 - отраслевых и 94 - углубленных. В них приняли участие и получили возможность повысить уровень своих знаний 1633 человека.

Учиться, учиться, учиться

Что могут дать программы краткосрочного обучения на примере конкретных компаний?

Возьмем гостиницу "Версаль". Здесь прошли обучение около 70% сотрудников. Если сегодня обзвонить отели краевого центра с просьбой предоставить интересующую информацию, то сразу можно почувствовать разницу в подготовке персонала. "Версаль", несомненно, окажется в числе лидеров. Почему?

Для представителей гостиничного бизнеса Союз деловых женщин провел семинар, который назывался "Новые технологии управления отелем". "Мы сразу увидели, что, несмотря на многолетний опыт работы в гостиничном бизнесе, руководители и персонал не знают рынка, не знают своего клиента", - рассказывает Антонина Пронина. Поэтому следующим шагом стала выработка концепции развития отеля. Предпочтение было отдано его развитию как бизнес-отеля. Так, в гостинице был открыт круглосуточный бизнес-центр, в котором можно пользоваться Интернетом, факсом, копировальным аппаратом.

Кроме того, в интересах отеля была разработана маркетинговая стратегия продвижения отеля на рынке. Информации об услугах, предоставляемых отелем, была размещена в аэропортах Дальневосточного региона, откуда прилетают в Хабаровск бизнесмены и туристы, на железнодорожных вокзалах.

Кроме того, совместно с Институтом иностранных языков был разработан двух месячный курс интенсивного обучения сотрудников английскому языку. Было предусмотрено, что 50% стоимости обучения оплачивает отель, а 50% - те, кто непосредственно работает с клиентами. Все пять администраторов гостиницы посещают эти курсы.

Похожие разработки были сделаны и для целого ряда других предприятий и компаний краевого центра.

Что дальше?

Подводя итоги трехлетней работы, организаторы отметили следующее. Если на первоначальном этапе пройти курсы краткосрочного бизнес-образования готовы были только 15% представителей бизнеса, то теперь эта доля составляет около 50%.

Это говорит о росте интереса предпринимателей к бизнес-образованию. Например, сейчас на первое место выходят темы управленческой компетенции. Как грамотно управлять? Каким образом выстраивать отношения с сотрудниками? Сколько и какие полномочия можно делегировать и как делегировать менеджерам? Как оптимизировать бизнес-процесс? Ответы на эти вопросы можно получить в кратчайшие сроки и тут же внедрить их в компании.

Еще один вывод - возможность охвата этими программами не только представителей бизнеса, но и молодых специалистов. Статистика говорит о том, что ежегодно из 20 000 выпускников высших образовательных учреждений трудоустраиваются только 50%. Из этого количества 80% устраиваются по знакомству и лишь половина из них работают по специальности. Мотив отказа в принятии на работу молодых сотрудников - отсутствие у них опыта.

Замкнутый круг? Организаторы программы провели эксперимент. Десять выпускников вузов попросили написать концепцию бизнес-планов. Справился только один. В течение последующих двух дней для них был проведен семинар, после которого с заданием справились уже 9 человек.

- Мы пришли к выводу, что подобные программы необходимо продолжать, - делает вывод Антонина Пронина. - Результат этой работы - не только рост знаний в сфере управления бизнесом, но и сохранение кадров на местах, повышение их квалификации, расширение бизнеса и создание новых рабочих мест. Это оздоровление общей экономической обстановки, для чего необходима консолидация сил и тесное взаимодействие власти и бизнес-сообщества.

В настоящее время рассматривается вопрос о создании агентства по содействию развитию бизнеса. Возможно, учредителями этой структуры станут Союз деловых женщин и Хабаровское краевое объединение промышленников и предпринимателей при участии других субъектов. Ясно одно - без функционирования этой составляющей в регионе бизнес-сообщество много потеряет.