Отельеры объединятся в ассоциацию

Для отельеров краевой столицы пришло время объединяться в свою ассоциацию, которая способствовала бы решению целого ряда волнующих их вопросов. В минувший четверг прошла первая встреча желающих вступить в это сообщество.

Однозначно ответить на вопрос, нужна ли данная общественная организация владельцам гостиничного бизнеса в Хабаровске, пока трудно. Директора гостиниц высказывают противоречивые мнения по этому поводу. Например, многих смущают размеры взносов и на что они будут тратиться.

По словам организаторов данного объединения, в первую очередь им хотелось бы провести курсы для обслуживающего персонала, на которые за счет собранных средств будут приглашаться специалисты. Учитывая, что на сегодняшний день кадровая проблема является основной и в одиночку ее не решить, отельеры намереваются действовать сообща.

Как рассказала инициатор создания хабаровской ассоциации отельеров Ирина ХУДЯКОВА, идея вынашивалась уже давно и, безусловно, это движение необходимо всем представителям этой сферы бизнеса. Прежде всего в рамках объединения можно наладить более тесную и плодотворную работу с поставщиками, обменяться опытом и связями, совместно решать накопившиеся проблемы.