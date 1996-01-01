Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Вузовский перебор
Все больше выпускников высших учебных заведений стало обращаться в службу занятости населения по Приморскому краю. Если в 2004 г. число обратившихся составило 868 человек, то в 2005 г. статус безработных получили больше тысячи выпускников вузов.
Чаще всего в службу занятости населения обращаются выпускники с дипломом социального работника. На втором месте по невостребованности стоят выпускники специальности экономика и управление на предприятии, на третьем - юриспруденции.
Проблемы с трудоустройством испытывают также выпускники таких специальностей, как менеджмент, финансы и кредит, бухгалтерский учет и аудит, государственное и муниципальное управление, психология и экология.
Специалисты службы занятости связывают сложившуюся ситуацию с тем, что практически каждый из 12 вузов Приморского края готовит студентов именно по этим специальностям. Кроме этого, в городах и районах Приморья открываются филиалы вузов, которые также предлагают пройти обучение по этим направлениям. В итоге рынок труда просто не может переварить такое количество специалистов данного профиля.
По словам руководителя отдела высшего образования Департамента образования и науки администрации Приморского края Екатерины ЧЕРНОВИЦКОЙ, причины перепроизводства специалистов определенных направлений заключаются в том, что до сих пор не выработаны единые механизмы взаимодействия вузов и работодателей.
"Основным фактором, который препятствует быстрому трудоустройству молодых специалистов, является отсутствие прогноза потребностей рынка труда в тех или иных специалистах, - считает г-жа Черновицкая. - Мы уже на протяжении нескольких лет пытаемся получить от предприятий перспективный план кадрового развития, однако редко какие предприятия такой план имеют. В лучшем случае нам говорят о том, что востребованность выпускников ССУЗОВ и ПТУ будет расти. Мы начали работу с главами муниципальных образований, но они дают нам прогноз потребностей в специалистах для бюджетной сферы.
Проблема трудоустройства выпускников, на мой взгляд, это не только проблема самих выпускников. Важным моментом, на наш взгляд, является и то, что сегодня вузы недостаточно внимания уделяют воспитанию будущего специалиста, при том, что именно личностные качества при трудоустройстве нередко играют основную роль. Хотя, надо отдать должное вузам, они стараются учесть недоработки. Например, если несколько лет назад у работодателей были претензии к знанию молодыми специалистами иностранных языков и к компьютерной грамотности выпускников, то сегодня вузы сильно продвинулись в этом направлении и жалоб работодателей по этим вопросам практически не поступает. Однако работодатели по-прежнему отмечают у выпускников вузов неготовность к работе в команде, а также низкий уровень практических навыков.
Хотя есть недоработки и со стороны работодателей - последние зачастую не могут четко сформулировать требования к молодому специалисту и не готовы вести конструктивный диалог с вузами в плане подготовки будущих кадров. Поэтому, на наш взгляд, выход из сложившейся ситуации только в объединении усилий вузов и работодателей по подготовке будущих кадров для региона".
Новости тематики
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
Новости раздела
- На Курилах освоили европейский вид рыбалки - близнецовый лов
- Автопассажирский паром свяжет Камчатку с портами Дальнего Востока
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Во Владивосток хлынули тысячи японских туристов с круизного лайнера MSC Splendida
- В Амурской области на "дальневосточном гектаре" начали производить древесный уголь
- К западному побережью Камчатки подошел небывалый объем лосося
- На Камчатке резидент Свободного порта построит спортивно-туристический комплекс для мотогонок
- Туристический потенциал Камчатки будет представлен в рамках выездной сессии IV Восточного экономического форума
- Вьетнамский Хайфон заинтересован в запуске прямого рейса во Владивосток
- В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Рубль переходит в контратаку
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- В Приморье появится канатная дорога
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток