Вузовский перебор

Все больше выпускников высших учебных заведений стало обращаться в службу занятости населения по Приморскому краю. Если в 2004 г. число обратившихся составило 868 человек, то в 2005 г. статус безработных получили больше тысячи выпускников вузов.

Чаще всего в службу занятости населения обращаются выпускники с дипломом социального работника. На втором месте по невостребованности стоят выпускники специальности экономика и управление на предприятии, на третьем - юриспруденции.

Проблемы с трудоустройством испытывают также выпускники таких специальностей, как менеджмент, финансы и кредит, бухгалтерский учет и аудит, государственное и муниципальное управление, психология и экология.

Специалисты службы занятости связывают сложившуюся ситуацию с тем, что практически каждый из 12 вузов Приморского края готовит студентов именно по этим специальностям. Кроме этого, в городах и районах Приморья открываются филиалы вузов, которые также предлагают пройти обучение по этим направлениям. В итоге рынок труда просто не может переварить такое количество специалистов данного профиля.

По словам руководителя отдела высшего образования Департамента образования и науки администрации Приморского края Екатерины ЧЕРНОВИЦКОЙ, причины перепроизводства специалистов определенных направлений заключаются в том, что до сих пор не выработаны единые механизмы взаимодействия вузов и работодателей.

"Основным фактором, который препятствует быстрому трудоустройству молодых специалистов, является отсутствие прогноза потребностей рынка труда в тех или иных специалистах, - считает г-жа Черновицкая. - Мы уже на протяжении нескольких лет пытаемся получить от предприятий перспективный план кадрового развития, однако редко какие предприятия такой план имеют. В лучшем случае нам говорят о том, что востребованность выпускников ССУЗОВ и ПТУ будет расти. Мы начали работу с главами муниципальных образований, но они дают нам прогноз потребностей в специалистах для бюджетной сферы.

Проблема трудоустройства выпускников, на мой взгляд, это не только проблема самих выпускников. Важным моментом, на наш взгляд, является и то, что сегодня вузы недостаточно внимания уделяют воспитанию будущего специалиста, при том, что именно личностные качества при трудоустройстве нередко играют основную роль. Хотя, надо отдать должное вузам, они стараются учесть недоработки. Например, если несколько лет назад у работодателей были претензии к знанию молодыми специалистами иностранных языков и к компьютерной грамотности выпускников, то сегодня вузы сильно продвинулись в этом направлении и жалоб работодателей по этим вопросам практически не поступает. Однако работодатели по-прежнему отмечают у выпускников вузов неготовность к работе в команде, а также низкий уровень практических навыков.

Хотя есть недоработки и со стороны работодателей - последние зачастую не могут четко сформулировать требования к молодому специалисту и не готовы вести конструктивный диалог с вузами в плане подготовки будущих кадров. Поэтому, на наш взгляд, выход из сложившейся ситуации только в объединении усилий вузов и работодателей по подготовке будущих кадров для региона".