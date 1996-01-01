"Помогаек" стало больше

Дальневосточные таможенники подвели итоги внедрения печально известного положения, сократившего право на беспошлинный ввоз товаров из-за границы. В результате сократить количество "помогаек" и увеличить поток туристов удалось только в зоне деятельности Благовещенской таможни. В Приморье это постановление привело к прямо противоположному результату.

Пресловутое постановление снизило вес товаров, ввозимых беспошлинно для личного пользования, с 50 кг до 35 кг, кроме того, воспользоваться этим правом можно только 1 раз в месяц, ранее, до введения постановления, - 1 раз в неделю. Первыми жертвами этого постановления стали специалисты, по роду своей деятельности, еженедельно пересекающие границу. Оказалось, что теперь им можно воспользоваться своим правом только один раз в месяц, причем срок определяется не календарно, а по истечении 30 дней с момента последнего пересечения границы. Таким образом, работники вынуждены платить за вещи, приобретенные для личного употребления, по полной схеме.

Между тем "помогаечный" бизнес легко пережил направленные против него санкции, хотя, его рентабельность сократилась. Выросли затраты на вербовку "помогаек", кроме того, желающим "на халяву" прокатиться в КНР предлагают гораздо худшие условия - самые дешевые гостиницы и минимум сервиса. В то же время из-за увеличения количества помогаек подорожали билеты на проезд - автобусов стало не хватать. Это незамедлительно сказалось на туристическом бизнесе - помимо того, что немного подорожали путевки, так еще в группы к туристам стали подсаживать "помогаек", это значительно снизило привлекательность поездок.

По официальной версии, введение этого постановления стало одной из мер, направленных на борьбу с "серым" импортом, доля которого, по словам главы Минэкономразвития Германа ГРЕФА, в настоящий момент на потребительских рынках составляет 45 - 85%. От этого страдают не только федеральный бюджет, половина которого формируется за счет таможенных платежей, но и отечественные производители, в собственной стране лишенные конкурентных преимуществ. Также страдает и имидж России, так как большинство этих товаров является подделками под известные торговые марки, что нарушает права интеллектуальной собственности. Существует и еще одна грозная опасность - отсутствие сертификатов качества, гарантирующих безопасность продукции для жизни и здоровья потребителей.

Но все эти благие цели так и остались нереализованными. Во-первых, уменьшение количества туристов, для которых новые условия стали невыгодными, и увеличение в турпотоке доли "помогаек", которым неважно, как они едут, сказалось на сборах таможенных платежей. Так, в марте 2005 г. физическими лицами было уплачено 17,1 млн руб., а в марте 2006 г. только 11,4 млн руб., тогда как общее количество физических лиц, пересекших российско-китайскую границу через таможни ДВ региона, увеличилось на 2% и превысило 130 тыс. человек. Во-вторых, отечественному производителю это постановление кроме вреда ничего не принесло - ведь многие предприятия пользовались услугами "помогаек" для снижения расходов на приобретение комплектующих, и теперь их рентабельность снизилась еще больше.

Ну а что касается имиджа России и перемещения несертифицированных товаров, то тут все стало еще хуже - при в разы увеличившемся потоке "помогаек" таможенно-пограничные службы, оставшиеся в старом штатном расписании, просто не в состоянии должным образом контролировать перевозимые ими товары.

Таким образом, принятое положение на первом этапе ухудшило ситуацию по всем показателям и добавило головной боли не только бизнесменам, но и государственным служащим. Конечно, действует оно не так давно, и пока рано говорить о его результативности в национальном масштабе, но первые итоги, не впечатляют.

Также стоит отметить, что на китайских рынках Владивостока цены заметно выросли. Причем явно просматривается сговор китайских продавцов - цены у всех стали одинаковыми, зато теперь можно торговаться, и стоимость иногда сократить и вдвое.

Что касается "мекки" приморского туризма - Суйфэньхэ, то туристическая инфраструктура города находится на грани выживания. С сокращением потока денежных туристов дорогие гостиницы стали невостребованы, а малобюджетные "помогайки" своим желанием накупить всего и подешевле сильно обостряют социальную обстановку среди китайской торговой братии.