Автошколы могут остаться "с рулем"

Вполне возможно, что уже в скором будущем частные автошколы прекратят свое существование, а на смену негосударственным образовательным учреждениям придет государственный монолит.

Сегодня в Приморском крае водителей готовят 138 учебных организаций. Самыми крупными из них являются школы и курсы Министерства образования, Министерства обороны, концерн "Росавтотранс", РОСТО, ВОА, на долю которых приходится более половины обучающихся вождению.

Молодо-зелено?

Госавтоинспекция сетует, что львиную долю всех аварий устраивают молодые водители, чей стаж не превышает трех лет. По итогам 2004 г. этот процент составил примерно пятую часть всех ДТП. В прошедшем, 2005 г. показатель снизился до 18%. Но это, по мнению ГИБДД, все равно много. Не поэтому ли именно в недрах ГИБДД родилась и, скорее всего, получит логическое продолжение идея, согласно которой за аварийность молодых водителей, чей стаж не превышает трех лет, ответственность будут нести автошколы. Предполагается, что сначала через штраф, а потом через приостановление и отзыв лицензии. По мнению директоров коммерческих автошкол, в случае, если будет принято такое решение, разорения не избежать.

Как сказал "ЗР" председатель Приморского отделения ВОА (Всероссийское общество автомобилистов) Юрий МУТЫЛИН, заставлять автошколы нести ответственность за своих выпускников все равно что предъявлять претензии к общеобразовательным школам за своих питомцев, совершивших преступление после выпускного бала.

Директора автошкол единодушны во мнении, что "национализация", за которую, похоже, так ратует руководство ГИБДД страны, не решит проблемы. По словам одного из руководителей МРЭО ГИБДД края, дело даже не в устаревшей программе, с чем согласны практически все стороны процесса водительского обучения. У большинства приморских автошкол нет элементарных условий для качественного обучения. Материальная часть перешагнула кое-где 20-40-летний возрастной рубеж. Автодромов, соответствующих всем правовым и техническим нормам, особенно это касается городов, нет. Те, что есть, находятся в подвешенном состоянии и в любой момент могут быть закрыты.

"О каком, простите, качественном обучении может идти речь! - говорит начальник одного районного РЭО. - В наших школах шаром покати. Стенды и методическая литература 60-х! А знаете, как проходит лицензирование? Перед самым приездом комиссии на грузовике привозят оборудование и документацию, а после ее отъезда этот "набор автомобилиста" уже едет в следующую автошколу! И повторюсь, об этом все прекрасно знают, как знают, каким образом все это происходит "незаметно"!

Цена вопроса

Сегодня, чтобы получить водительское удостоверение, от потенциального водителя требуется 2,5 месяца более или менее свободного времени и 5-8 тыс. руб. Ниже по времени не позволяет опуститься программа Министерства образования, а по стоимости обучения - вопрос элементарного выживания в рыночных условиях. Только компании с именем и рекламируемой близостью к ГИБДД могут варьировать стоимость обучения.

По словам директора одной автошколы Владивостока, даже сегодня, когда, казалось бы, все равны перед рынком, школы заведомо поставлены в неравные условия. Например, мелкие автошколы, не преуспев в деле подготовки водителей, вовсю демпингуют. По словам того же директора, "эта шпана, словно выжидает, когда наступает время сдачи практического экзамена и тут же предлагает свои услуги по бросовым ценам. Таких надо просто душить".

Немало нареканий и по адресу автошкольных монстров, что выпускают водителей на наши дороги сотнями. Их, в свою очередь, упрекают в "умении работать" с властями.

Спросите любого водителя, чей стаж не превышает пяти лет, почему он выбрал ту или иную школу. Два из трех уверенно ответят, что выбрали "эту" школу по советам друзей (родных, знакомых), поскольку "эта" автошкола гарантирует успешную сдачу в ГАИ. И плевать кандидатам в водители на материальную базу, автодром и прочие научно-технические инновации. Водительская корочка имеет один внешний вид и рублевую цену, согласно общегосударственному стандарту и прейскуранту.

Вдоль по Питерской

Еще в октябре 2004 г. в главном Управлении Госавтоинспекции МВД РФ состоялась встреча главного госавтоинспектора России Виктора КИРЬЯНОВА с руководителями автошкол страны. Цель встречи была самая благая - обсудить работу автошкол, проблемы и пути развития.

Но по ходу совещания генерал так увлекся, что выдал планы своего департамента относительно частных автошкол, что называется, с головой. Так, приводя пример 30-летней давности, когда он еще лейтенантом работал в Ленинградской (!) области, он подчеркнул: "В городе был только один автодром - при учебном комбинате. И все 12 автошкол платили деньги на его содержание и спокойно готовили на нем кандидатов в водители". То есть имеется базовая автошкола со своим автодромом, штатом, материальной базой, а при ней не больше десятка дочерних предприятий, которые будут исправно платить за свое существование и аренду. Казалось бы, ну, вспомнил генерал молодость, как хорошо "тогда" было, и на этом можно забыть о его ностальгии. Но, когда уже наш ответственный чиновник администрации края, прикрываясь высокой аварийностью, предлагает на время закрыть приморские автошколы, оставив одну, начинаешь верить в монополизацию автоучебного процесса.

Здесь и к месту бравая риторика высших чинов краевой Госавтоинспекции. Сетуя на высокий дорожно-транспортный травматизм, призывая для пущей важности кровавые итоговые факты последних лет, когда на дорогах страны и края гибнут сотни и тысячи людей, вектор их симпатий вольно или невольно смещается в сторону государственной системы обучения водителей. Надо полагать, в сторону бывшей системы ДОСААФ, а ныне РОСТО, по сути дела единственной организации, кто готовит водителей, опираясь на государственное плечо.

К слову, представители НОУ, впрочем, как и сами автолюбители, ничего не имеют против РОСТО. В конце концов "рынок всему голова", а эта организация имеет лучший автодром в крае, недорогое обучение, а такой весомый аргумент, как практически бесплатная подготовка водительских кадров для армии и флота, и вовсе делает ее элитарной. С государственной точки зрения, разумеется! Но сможет ли такая унификация водительского обучения снизить аварийность? Ответа на этот вопрос власть пока не знает.

Зато прекрасно знают в самих автошколах. Для них, как и для других игроков многострадального российского рынка, необходим диалог с властью на равных. О "праве сильного" смешно говорить, когда на кон поставлены жизнь и здоровье людей.

Автошколы не просят денег, они научились их зарабатывать сами, но очень хотели бы, чтобы власть не мешала. А еще лучше - шла навстречу. Будь то выделение земель под автодром, решение арендных вопросов, борьба с шулерами от автообучения и т.д. И, наконец, приняла бы современную программу водительского обучения. Пока на практических занятиях мы будем изучать устройство ВАЗ-2106, конца дорожной войне не будет.