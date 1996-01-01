"Русская тройка" все мчит

ЗАО "Русская тройка", дочерняя компания ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), 23 апреля запустило линейный сервис контейнерных поездов из Находки на Москву, сообщила пресс-служба пароходства.

Особенностью нового сервиса является технология формирования поезда. В отличие от ранее практиковавшейся схемы "платформа ждет контейнер", новый линейный сервис основан на принципе "формирование контейнерной партии к подходу платформ".