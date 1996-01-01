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ДВМП пока не продается
Группа "Промышленные инвесторы" (контролирует ОАО "Дальневосточное морское пароходство") готовит опционную программу, в соответствии с которой менеджмент может получить до 49% акций управляющей компании.
"До 10 ключевых менеджеров группы должны получить акции управляющей компании в течение ближайших нескольких месяцев", - заявил президент группы Сергей ГЕНЕРАЛОВ "Ведомостям". Он уточнил, что речь идет о пакете до 49%. По его словам, окончательно опционная программа будет утверждена в течение одного-двух месяцев. "Бенефициаром являюсь я и будут являться ключевые менеджеры, обладающие опционами", - сказал С.Генералов. Ранее в интервью "ЗР" генеральный директор ОАО "ДВМП" Евгений АМБРОСОВ сообщил, что "в нашей повестке дня с акционерами этот вопрос тоже стоит".
С.Генералов заявил, что стратегия управляющей компании предполагает постепенное превращение ДВМП из пароходства в интермодальную транспортную группу. "Основное направление развития - контейнерные перевозки. Мы хотим осуществлять полный спектр контейнерных перевозок внутри страны и транзит между ними. Теперь нам нужен выход к морским контейнерным перевозкам на Черном море и на Балтике. Только за счет строительства нового флота мы, естественно, решить эту задачу не сможем. Нам нужны портовые активы и морские контейнерные линии. Так что будут слияния, поглощения и новое строительство", - отметил С.Генералов.
Глава "Проминвесторов" прогнозирует, что через 3-4 года стоимость ДВМП должна вырасти с сегодняшних $600 млн до минимум $2 млрд. "Серьезных предложений (о продаже пароходства) не было. Компания не продается", - отметил он.
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